可隨身攜帶的超迷你「黑板」，用粉筆塗鴉、筆記更有趣！

       

以前當學生的時候，很喜歡用粉筆在黑板上寫字的感覺，雖然偶爾不小心會發出恐怖的聲音，，

不過大部份寫起來都蠻療癒的，不知道你是否也喜歡呢？「黑板」是一款模擬真實黑板的繪圖 App，可以讓你在 iPhone 或 iPad 上重現使用粉筆在黑板上寫字畫圖的感覺唷！

擁有超級逼真的粉筆紋理，可自由調整筆粗還有多種筆色可選擇，提供橡皮擦功能以及重做、還原按鈕，即使有寫錯或畫不好的地方都可以輕鬆的修改，無論是當做手寫筆記、記錄靈感或是給小朋友畫畫、練習寫字都是很不錯的選擇。

黑板的樣式有 4 種，主要分為黑、綠兩色，其中兩款是模擬真實的黑板，還可隱約看見過去使用的痕跡，另外兩款則是比較單純的色塊背景，另外除了粉筆筆跡外，也可以改用一般較清晰的筆跡。

預設有 3 個獨立的黑板可使用，之後可透過觀看廣告來無限制的增加更多黑板。完成的黑板內容除了可以保存到相簿外，也能透過各種的管道分享出去哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：黑板 – 用粉筆塗鴉的小畫板
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Sujuan Chen
  • 官方網站：http://www.iuuapp.com/index
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「黑板」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，就可以直接在黑板上寫字或畫畫。



    在左側的工具列上可以調整筆粗、筆色，若想使用一般的筆跡，可將「粉筆」選項關閉，也可以切換使用不同的黑板樣式。



    另外還有橡皮擦、還原、重做以及全部清除的選項可以使用。



    在右側可以切換使用不同的黑板，預設有 3 個，點擊最下方的「田」字按鈕，可切換成列表模式，再點擊「+」就可觀看廣告後新增一個新的黑板。



    點擊最左下角的按鈕，就可選擇將當前黑板的內容保存到相簿，或是透過其它的方式分享出去。

    最後更新：11-16, 2021 下午 3:47

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