OldRoll 擬真復古底片相機大集合，開放六款相機免費用！

「OldRoll」是一款擬真的底片相機 App，收錄多種復古相機拍攝風格，靈感來自於徠卡 M6、柯達的一次性相機、拍立得、Lomo 相機，還有早期街頭四處可見的大頭貼機等，數十款的相機全都集合在這一個 App 當中！

在拍照時，可隨當下的心情或是景物特色來選用不同的相機，每一款都有其獨特的個性！不同的色調、不同的飽和度，多種豐富的藝術感、更多的顆粒感等，全都能讓你拍出獨一無二的照片

相機都有可切換前後鏡頭、控制閃光燈的基本功能，依不同的相機可能還會有其它更多的設定可使用，例如可選用不同紋路的相框、加入魚眼效果、調整亮度或是加入不同的濾鏡等，喜歡拍照的朋友，絕對可以從中獲得許多的樂趣。

預設拍照會自動加入時間戳，如果不需要的話可到程式的設定中做修改，另外也可設定倒數計時器、開啟美肌效果等功能免費下載的版本，開放其中六款相機可免費使用，若想要擁有更多，可購買單一相機或是進一步參考其它的訂閱方案





▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：OldRoll 軟體語言：英文 開發人員：zijie zhang / accordion 官方網站：http://www.careyourhrtsoftware.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式後即可看到預設的 Classic M 擬真相機，使用四週的按鈕就可以調整閃光燈、前換前後鏡頭等點擊左下角的「相機」或由下往上滑都可以展開相機列表





在列表中就可以切換各種不同的相機風格，每一款的拍照介面都不相同，有些還會有更多不同的功能可以使用









拍照後，點擊相片出現的位置就可以進入程式內建的「相簿」，可查看當前使用的相機所拍攝的照片，切換到「Total」就可以看到所有相機拍的照片不過照片預設是不會儲存到本機相簿的，在瀏覽照片時，可點擊右下角的按鈕，將照片儲存到相簿中









另外，在相機列表右上角還可以切換到特效選單，這邊有準備多種的拍攝特效可以選擇





進入「設定」這邊就可以依需求來調整，像是可以自動將照片儲存到本機的相簿、使用倒數計時器、開啟美肌功能以及是否要加入時間戳等