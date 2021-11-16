[限時免費] 一秒帶你返回 90 年代！Retro Widget 貪食蛇復古桌面小工具

有點年紀的朋友都一定經歷過 Nokia 3310 風行的年代，除了經典的鈴聲，還有堅固耐用的特點外，，

其中讓人愛不釋手的貪食蛇遊戲，也陪伴許多人度過一個又一個寂寞的夜。

如果想在 iPhone 上來點它當年的影子，可以下載「Retro Widget」這款復古的桌面小工具。它是一款帶有貪食蛇遊戲的 Widget，打開主程式就能玩，包含 9 個級別以及 5 種的原創迷宮，使用數字鍵盤來控制貪食蛇的方向，玩法規則就如同原版遊戲一樣，讓貪食蛇在繞行的過程中，不斷吃豆讓身體越來越長，但只要碰到自己的身體就會立即 Game Over，會記錄個人的最高分數外，還可查看好友及全球的排行榜，也能在 Apple Watch 上使用。

另外就是可以在桌面上新增三種不同尺寸的小工具，完美的還原早期 3310 的黑白螢幕，還有經典的牽手畫面，同時也會在小工具上顯示電池電量、日期、時間以及信號強度等資訊，還有一個欄位開放讓使用者自訂，可以在手機桌面上就能瞬間返回 90 年代！有興趣的朋友可以一起來試試哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Retro Widget: Snake Battles 軟體語言：英文,德文,法文 開發人員：Shitij Chadha 官方網站：https://twitter.com/retrowidget 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 14.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Retro Widget」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟主程式，點擊上方的 SNAKE II 綠色螢幕就可以啟動遊戲，使用下方的數字鍵盤來控制貪食蛇的方向，儘可能的吃下更多的豆豆吧！





點入「Parameters」就可以設定等級與選擇迷宮。





「Top score」可查看自己的最高成績，「Leaderboard」則可看到好友與全球玩家的成績排名。





在桌面上長按進入編輯模式後，點擊左上角的「+」從小工具清單中選取「Retro Widget」，就可以選擇加入需要的小工具尺寸。









長按小工具可再點入「編輯小工具」，調整一些自訂項目。





「Carier」可選擇顯示電信公司名稱、日期或是自訂文字內容。其它還可以設定時間的格式、背光顏色等。