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Sandboxie v5.16 在「沙盒」裡玩病毒、木馬或執行可疑程式

Sandboxie

2016/12/19 更新：軟體版本更新至 v5.16 最新版，更新細節：按這裡

在電腦領域中，所謂的「沙盒」技術指的是在電腦中規劃出一塊獨立的區域，讓指定程式只在這個被隔離的區域中執行、讀寫資訊，而「沙盒」中的資料交換或訊息讀寫...等工作都不會與沙盒外的環境相互影響或混淆。

現在很多防毒軟體其實也內建了沙盒的功能，讓我們可以將疑似病毒、木馬…等等可疑程式放在沙盒中試用看看會有什麼問題，既能執行該程式的功能、又可不讓電腦中標，是個還算安全的解決方法。

如果你沒有安裝使用內建沙盒功能的防毒軟體，又想試試看某些可能有問題的程式或瀏覽不確定安不安全的網頁，可以試試看下面這個Sandboxie小工具，讓我們在沙盒中玩玩。

Sandboxie的運作示意圖： （引用自官方網站）

Sandboxie的運作示意圖

 

另外，如果你不玩病毒或不常執行可疑程式，也可以使用Sandboxie來另外建立一個獨立的、被隔離的專區，在這個沙盒裡面瀏覽網頁、執行軟體...等等。

當你在使用電腦時所產生的各種暫存檔、網頁瀏覽記錄或各種私人的資訊，也都會在沙盒中獨立運作，當我們不使用時只要砍掉沙盒或刪除沙盒中的內容，即可讓電腦操作記錄完全消失，完全不會留下記錄。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Sandboxie
  • 軟體版本：5.16
  • 軟體語言：繁體中文（內建多國語系）
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：8.55 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/8.1/Win 10（支援32/64位元系統）
  • 官方網站：http://www.sandboxie.com/
  • 軟體下載：按這裡

 

使用方法：

第1步  將Sandboxie軟體下載回來並安裝好之後，開啟Sandboxie主程式時會出現一些說明畫面，請直接按「開始使用Sandboxie」按鈕即可。

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第2步  開啟Sandboxie程式後，內建會有一個名為「沙盤 DefaultBox」的項目，如果你要在這個沙盤中執行程式或開啟檔案，可以在「沙盤 DefaultBox」上面按右鍵，點選「從沙盤中開啟」再從選單中點選你要執行的任務。

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第3步  如果按了「從開始功能表開啟」的話，則會出現一個小小的選單，請從選單中點選桌面、程式集或開始功能表中的項目來執行。另外，也可直接將你要執行的檔案或程式拉到Sandboxie視窗中的沙盤名稱上面，直接在該沙盤中執行。

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第4步  如圖，當我們執行了某個程式之後，「沙盤 DefaultBox」項目下方便會列出目前已執行的程式名稱或已開啟的檔案名稱。

而透過沙盒執行的軟體或開啟的視窗，標題列左邊都會顯示一個「#」的符號，表示該程式目前正在獨立的環境中運作。

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第5步  如果你要停止某個沙盤中的已開啟的軟體或檔案，可以在沙盤名稱上按右鍵，再點「終止應用程式」....或者按「刪除沙盤內容」等項目，讓我們將整個沙盤清空、恢復原樣。

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第6步  Sandboxie可以支援多個沙盤同時運作，如果你希望在不同的環境中實驗不同任務細節，可以按「沙盤」→「建立新沙盤」，新增多個獨立運作的沙盒來玩玩。

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第7步  另外，我們也可按「檢視」→「檔案與資料夾」，切換成檔案瀏覽模式，看看某個沙盤在執行某些程式時，會動用到哪些程式或檔案。

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較舊的留言
  1. 訪客 說道：
    10-31, 2016 at 上午 11:51.44

    win7 x64都出現
    Sandboxie Service服務啟動失敗

    回覆
  2. 訪客 說道：
    10-31, 2016 at 上午 11:50.12

    裝到一半都會說無法驅動,連續移除重裝不管哪個版本都不行
    也有把資料夾刪除了

    回覆
  3. KWAN 說道：
    02-27, 2016 at 下午 10:34.27

    如果我不刪除沙盤內的軟體,
    軟體能否存取沙盤外的資料嗎?

    回覆
  4. kyle 說道：
    02-25, 2015 at 下午 4:45.08

    uqheowkefld,kdsjmkl,x’sP{Dwqe8iew9r

    回覆
  5. 王帥 說道：
    02-10, 2015 at 下午 10:43.37

    不好意識 我開始殺盤後 他會顯示 一個錯誤 這邊無法傳送圖檔 請問大大能幫忙嗎

    回覆
  6. 孤單 說道：
    04-19, 2014 at 上午 9:45.41

    我的無法開啟

    回覆
  7. 這是好暱稱 說道：
    08-24, 2013 at 下午 5:08.41

    在安裝時會詢問你語言你需要選擇Chinese [Taiwan] 意思是[中文.台灣]

    回覆
  8. 野女人 說道：
    08-22, 2013 at 下午 2:04.37

    為何~偶下載下來ㄉ是~英文版ㄉ??請問~如何改中文ㄉㄚ???謝謝

    回覆
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