AllTube Download 線上影音免費下載工具，支援超過數百個影音平台！

網路上有許多的影音平台，大部份都只提供使用者上傳分享，若想要將影片下載珍藏大多都必須依靠第三方的工具來實現，「AllTube Download」就是一款免費的線上影音下載工具，只要將影片的網址貼到該網站中，就能夠將影片保存下來

在下載前可依需求選擇 mp4、webm、m4a 等影音格式，還有 144p 到 1080p 多種不同的畫質可選擇。

若經常會需要從影音平台下載影片的話，「AllTube Download」也有提供書籤工具可以使用，只要從網站上將「Bookmartlet」按鈕拖曳到瀏覽器的書籤列上，之後只需要在影片頁面點擊該按鈕，就能立即開啟下載頁面，超方便另外，除了電腦，手機也能使用，操作方法都一樣，有需要的朋友可以參考

網站名稱：AllTube Download 網站網址：https://alltubedownload.net/

操作畫面：

開啟網頁後，將影片的網址貼到框框中，然後按下「Download」





可在網頁中看到影片，點擊其下方的「Available formats」，可在下拉選單中，挑選自己需要的格式與畫質然後再次按下「Download」









接著就會使用瀏覽器內建的播放器開始播放影片，此時就可以在滑鼠右鍵選單中，選擇「將影片另存為…」或是開啟右下角的選單鈕，選擇「下載」，都可將影片保存到裝置中









如果想要更方便使用，可在網站首頁下方，將「Bookmarklet」按鈕拖曳到書籤列上，之後看到想要保存的影片時，直接點擊該按鈕，就能立即轉跳到下載畫面