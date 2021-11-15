AllTube Download 線上影音免費下載工具，支援超過數百個影音平台！

       

網路上有許多的影音平台，大部份都只提供使用者上傳分享，若想要將影片下載珍藏大多都必須依靠第三方的工具來實現，「AllTube Download」就是一款免費的線上影音下載工具，只要將影片的網址貼到該網站中，就能夠將影片保存下來

在下載前可依需求選擇 mp4、webm、m4a 等影音格式，還有 144p 到 1080p 多種不同的畫質可選擇。

除了支援常見的 YouTube、Facebook、Instagram 外，還有超上百個影音平台，詳細可到網站的 Suppored websites 清單中查看不過實際測試幾個平台下來，大概只有 YouTube 成功率百分百，其它就不敢保證，大家可以嘗試看看

若經常會需要從影音平台下載影片的話，「AllTube Download」也有提供書籤工具可以使用，只要從網站上將「Bookmartlet」按鈕拖曳到瀏覽器的書籤列上，之後只需要在影片頁面點擊該按鈕，就能立即開啟下載頁面，超方便另外，除了電腦，手機也能使用，操作方法都一樣，有需要的朋友可以參考

 
  • 網站名稱：AllTube Download
  • 網站網址：https://alltubedownload.net/
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁後，將影片的網址貼到框框中，然後按下「Download」



    可在網頁中看到影片，點擊其下方的「Available formats」，可在下拉選單中，挑選自己需要的格式與畫質然後再次按下「Download」



    接著就會使用瀏覽器內建的播放器開始播放影片，此時就可以在滑鼠右鍵選單中，選擇「將影片另存為…」或是開啟右下角的選單鈕，選擇「下載」，都可將影片保存到裝置中



    如果想要更方便使用，可在網站首頁下方，將「Bookmarklet」按鈕拖曳到書籤列上，之後看到想要保存的影片時，直接點擊該按鈕，就能立即轉跳到下載畫面

    最後更新：11-15, 2021 下午 4:01

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