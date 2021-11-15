「體溫天才」超直覺的體溫記錄工具，自動計算平均值！

自從 COVID-19 疫情在全球流行之後，量測體溫成了許多人的日常，進入一些店家、機關行號、學校、醫院等地方，，

也都會用體溫來做為健康與否的最基本判別標準。有些公司也仍然會要求員工每天上班前都要測量體溫，或是在打了疫苗之後也會比較頻繁的測量體溫，但大家在測量後都是怎麼做記錄的呢？寫在紙上或用手機的備忘錄、筆記本 App 隨性的記錄嗎？

這邊就來分享給大家一個專門用來記錄體溫的「體溫天才」，介面相當直覺，功能也很單純，開啟程式就可以點擊輸入體溫，日期與時間會自動擷取，使用滑桿的方式調整體溫後就可以直接保存，操作十分簡潔。

記錄之後在首頁上方就會顯示最後一次量體溫的時間供使用者參考，另外也可以在體溫紀錄中查看每天所有的紀錄，並會計算出當日的平均體溫。若有超過 37.6 度就會以紅字標示，還有提供一個小小的備註欄，可以簡單的做些文字記錄唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：體溫天才 軟體語言：繁體中文 開發人員：YIZE LIAO 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 14.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「體溫天才」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，點擊「輸入體溫」就可以使用滑桿調整體溫數字，日期與時間則會自動擷取，如果是補記的話也可以手動調整，最後按下「儲存」即可完成記錄。





之後開啟時就可以在上方看到最後一次測量的時間，點入下方的「體溫紀錄」就可以看到每次的測量溫度，若有超過 37.6 度就會以紅字標示。在後方的小框框中可以輸入簡短的文字備註。