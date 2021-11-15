既然你誠心誠意的發問了！「解答之星」就大發慈悲的告訴你

是的！為了怕有人誤會（誰？），開頭先進行說明，這裡會給你答案的是「解答之星」，，

不是神奇寶貝裡的火箭隊！（呃…神奇寶貝就是精靈寶可夢）（是不是解釋得太多了？我看不能再說下去了，不然可能會需要解釋得更多！🤣）

「解答之星」是一個可以幫助使用者尋找答案的 App，可以把它想成是解答之書（The book of Answers）的 App 版本，如果還不知道什麼是解答之書的朋友，可以到 YouTube 去搜尋一下，有蠻多人分享使用心得的唷！

總之，它們是一個神祕的存在，只要誠心的按照使用說明發問問題，再翻開書或是點按 App 裡的解答按鈕，就能獲得一個回答。只能問一些封閉式的問題，也就是答案只有二選一的問題，例如「是或否」、「對或錯」、「該做或不該做」……等。

獲得的回答也許不是很明確的，但一定都會讓你有個方向，而且與你的問題是有相關性的，不會有八竿子打不著的感覺，相當有趣！程式支援繁體中文，而且可免費使用，如果你心裡正有個疑問煩惱著，不妨可以下載來試試。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：解答之星 軟體語言：繁體中文,英文 開發人員：CHIA-WEN HUANG 官方網站：https://www.facebook.com/解答之星-103060711332060/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「解答之星」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，按照畫面上的使用說明，想好問題、準備好後，長按「解」，默念完三遍問題後，就可以放開手，在下個畫面中獲得解答。