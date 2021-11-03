[限時免費] pictoMap 可在地圖上顯示照片、拍攝資訊的工具

       

手機的拍照功能成為許多人工作或生活上記錄事物的主要工具，不過所有的照片都存放在相簿中，時間一久要找起來可能就會有點不容易。「pictoMap」這款 App 是一個可以將拍攝的照片直接顯示在地圖上的工具，，

在拍照的同時會記錄當天的日期、時間與地點，要查找特定的照片相對方便許多。

程式還支援照片備註功能，可針對特定的照片加入筆記，在瀏覽照片時，就能同步看到筆記內容。另外，除了可以記錄拍照地點外，也可以記錄自己的足跡，使用程式中的「貓腳印」按鈕就能加入當下的足跡，與拍照一樣會記錄日期、時間、地點，也可輸入簡單的文字備註。

開啟地圖就能一目了然，點擊地圖上的大頭針就能展開照片查看內容，程式還有提供拍照日期列表，並會統計當天拍攝的照片張數，可快速切換到特定日期所拍攝的照片地點。不過使用「pictoMap」所拍攝的照片並不會直接保存在相簿中，若有需要的話可手動保存或是使用各種的方式將照片分享出去唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：pictoMap
  • 軟體語言：英文,日文
  • 開發人員：RYUICHIROU SHIMONO
  • 官方網站：http://apostrophe164.com/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「pictoMap」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式就會自動抓取定位，點擊下方的「相機」按鈕就能拍照。拍照後就會在地圖上插上一根大頭針，並顯示拍照時間、日期，點擊地標上的照片或下方列表上的照片都可以展開大圖。



    在大圖右下角點擊「筆」即可輸入簡單的備註文字。



    備註的文字會顯示在「Notes」欄位，在地圖畫面則是會取代原本日期的位置。



    當需要記錄足跡時，可點擊一下「貓腳印」按鈕，即會在定位處放上一根大頭針，並顯示一個腳印圖示，點擊展開後同樣可以記錄備註文字。



    點入「時鐘」按鈕則可以列表的方式查看拍照日期，日期右側顯示的數字就是當天拍攝的張數，點入即可直接跳到拍照的地點位置。



    在設定裡可調整定位的精確度、地圖樣式、照片品質等。

    最後更新：11-03, 2021 下午 3:26

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