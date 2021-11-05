「IFN」近千款可商用 icon 免費下載，提供 SVG、EPS、PNG 格式！

「IFN」是一個來自日本提供免費 icon 圖標下載的網站，目前已有 962 個圖標設計，分佈在 16 種分類當中，包含電腦、學習、電器、生活用品、飲食、自然、動物、人類、建築等，除了可使用關鍵字來搜尋外，網站上還有提供一些常見的標籤可以方便使用者更容易找到需要的圖標

所有的圖標皆開放免費下載使用， 個人或是商業用途都沒問題，使用時無需版權聲明也不需標註來源，可以自由的使用在網站或是目錄、小冊子、傳單等各種印刷品當中。

提供 SVG、EPS 以及 PNG 格式，可滿足各種設計使用上的需求

另外站長還在每個小 icon 下都用心加註了一些逗趣又認真的文字說明，雖然網站是日文介面，但超級建議大家可以使用網頁翻譯，看看站長專門為使用者所準備的可愛小驚喜，也許可以為你苦悶的一天帶來一點樂趣唷！

網頁畫面：

開啟網站後，就可以直接看到 icon 列表，往下拉可看到所有的分類目錄以及標籤，可以更方便找到需要的 icon









點入需要的 icon 就可以直接下載需要的檔案格式囉！





再往下拉即可看到一些文字描述，可使用網頁翻譯更容易了解其內容有些寫得很有趣，有些則看起來很認真的想說明一些什麼，有興趣的朋友可以看看