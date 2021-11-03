Redact Photo 離線也可用的照片馬賽克、裁切編輯工具

臨時需要將照片或圖片打上馬賽克或是進行簡單的裁切編輯嗎？只要打開「Redact Photo」這個網站，免安裝程式就能立即處理！

「Redact Photo」是一個提供照片遮蔽與裁切的工具，直接在瀏覽器上就能輕鬆的編輯，，

保證不會上傳使用者的照片，所有的編輯動作都只在瀏覽器上完成，如果還是不放心的話，可在開啟網頁後將網路斷線，同樣可繼續操作。

提供的遮蔽樣式就是最經典的格狀馬賽克，可自由的在照片中加入多個方形的馬賽克，可簡單的調整大小、旋轉角度，若需遮蔽多個區塊，還可以直接複製已存在的馬賽克快速處理。

裁切的功能也算是蠻豐富的，除了基本的尺寸裁切外，還可以調整平水角度、拉近或是旋轉角度、水平翻轉等，完成後直接就能保存到電腦中，相當方便哦！

網站名稱：Redact Photo 網站網址：https://redact.photo/

操作畫面：

開啟網頁後，點擊「Select Photo」或是下方的白色區塊都可以從電腦中選取要編輯的照片或圖片。





照片會出現在白色區塊中，接著就可以直接使用滑鼠在照片上拖曳畫出一個方形馬賽克。畫好後還可再使用四角的藍點調整大小、下方的白點旋轉角度，上方還可點擊複製馬賽克或是選擇刪除。





在下方切換到「Crop」就可以進行照片整體尺寸的裁切、調整水平角度、拉近、旋轉或翻轉。





最後點擊「Download」即可將編輯後的照片保存到電腦中。