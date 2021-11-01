網友狂推！邊玩邊上超順暢的「Four Plus」益智遊戲

不知道大家在蹲廁所時都一邊在做什麼呢？滑手機、看報紙、看書，還是閱讀手邊每一罐拿得到的清潔用品說明標籤？🤣

有位網友分享的是玩「Four Plus」這款遊戲，號稱它為催便神器，，

每回上廁所只要玩這款遊戲一定超順暢，並提到如果是滑社群軟體反而很容易上不出來。雖然每個人的生理機制大不相同，但如果你本身也有上不出來的問題，嘗試一下也無妨。

「Four Plus」是一款玩法很簡單但要拿到高分並不容易的益智遊戲，以消除方塊為目標，在遊戲盤中可自由擺入各種的彩色方塊，只要讓同色方塊相連超過 4 塊以上就能消除，每消除 1 個小方塊可得到 1 分，遊戲可一直進行到再也擺不下任何方塊為止。

屬於靜態的動動腦遊戲，必須相當投入的尋找最佳擺放位置，帶有令人平靜的作用，也由於遊戲畫面上除了分數、遊戲盤與方塊外就沒有任何其它的訊息，一旦認真玩起來，時間也是會默默消失的唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Four Plus 軟體語言：英文,德文 開發人員：Bjoern Bartels 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊右側的按鈕就可以進入遊戲，不過初次進入會先進行教學唷！點擊右下角的「>」一步步的看完吧！





正式進入遊戲後，就可以將下方的方塊一一排入灰色區塊中，將相同顏色的方塊 4 個以上相連就可以消除。





消除後即可獲得與消除方塊同等的分數。





方塊的圖形相當多元，安排位置上也需要多花一些心思，避免將空格切分的太過分散，如果已無法再排入新的方塊，遊就會結束。





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