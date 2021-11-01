健忘族好幫手！Locked.app 出門開關檢查工具

每次出門之後，總是會在通勤路上或旅途中不斷回想下面這些問題嗎？我剛剛有鎖門嗎？瓦斯有關嗎？窗戶是不是打開的？餵貓了嗎？……，如果你經常因此處在自我懷疑的焦慮感之中，，

我想你會需要「Locked.app」。

它是一個可以在出門前協助你檢查每一個擔心遺忘的重要事項，只需要事先將經常擔心會忘記的事情在 App 裡建立一個開關，每次出門前，打開 App 然後一一的確認並撥動開關，就可以大大的減少不確定的焦慮感，在撥動開關時還會記錄上鎖的時間，出門後只要開啟 App 就能再次查看自己是否有確實的處理好每一件事。

但一定有朋友會擔心另一件事，就是出門時根本不記得打開這個 App 並完成檢查對吧？關於這個問題開發者也想到了，程式會在你離開家時跳出通知提醒你記得打開這些開關，所以如果你真的是超級健忘的人，可以考慮使用看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Locked.app 軟體語言：英文,俄文,烏克蘭文 開發人員：Igor Alieksandrov 官方網站：https://lockedapp.tilda.ws/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 14.0 以上 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Locked.app」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

初次開啟程式時，需先做一些簡單的設定，包含提供所在位置與通知的權限。跟著畫面上的說明設定即可。點擊「Next」陸續完成。









最後會請你確認，定位是否正確，是的話按下「Yep, seems so」，不是的話按下「Nope」之後可再到設定中修正。接著就能看到程式的主畫面囉！點擊「Add」即可開始新增需要的各種檢查開關。





建立時只需要輸入名稱，選擇一個適合的 ICON 再按下「Create」即可。除了像是大門、瓦斯、電燈、窗戶這類型的項目外，也可以將經常會忘記的手機、錢包等物品設為檢查項目唷！（但鑰匙應該不適用，因為出門後才發現也回不了家啊哈哈哈哈哈）





在某個特別重要的檢查項目上長按，選擇「Make the main one」就可以將其設置為巨大的開關。





要出門前，只要確認每一個項目的開關都被打開後，就可以安心的出門啦！打開開關時會同時將時間記錄下來哦！切換到右下角的設定功能，即可點擊「Set home here」重新定位，另外程式還會預設在你回家時會自動將所有的開關切換成開啟狀態，以便下回出門時可以再次檢查，感覺很方便呢！