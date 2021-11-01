Stocks House 一鍵搜足各大圖片、影片、音樂音效素材網站

       

網路上可以找到各種提供素材的網站平台，無論是需要圖庫還是影音素材，都能夠在無邊無際的網海中尋找，，

但也因為資源太過豐富，一個一個網站搜尋起來還真得花費不少時間。

「Stocks House」是一個專門提供素材搜尋的瀏覽器擴充功能，讓使用者在一次的關鍵字搜尋動作中，就能搜足各大的素材網站，包含 Unsplash、Pexels、Pixabay、iStock、Visual Hunt、Videezy、Vimeo Free、Clip Canvas、NoCRSounds、SoundEffects+ 等。

可分別搜尋圖片、影片以及音樂三大類的素材，搜尋時會在新視窗開啟所有的素材網站分頁，就能再進一步到這些網站中尋找適合的素材囉！不過並非所有網站都提供免費下載使用的服務，在使用時需特別注意相關的說明哦！

▇ 軟體小檔案 ▇
 

操作畫面：

以 Google Chrome 瀏覽器為例，開啟下載頁面後，點擊右上角的「加到 Chorme」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。



安裝後，記得按網頁上的教學指示將「Stocks House」固定到工具列上，才能方便後續的使用。



之後需要搜尋素材時，就可以在工具列上點擊「Stocks House」圖示，開啟如下圖的搜尋畫面，在框中輸入關鍵字，按下「SEARCH」就能一次搜尋多個素材網站。下方會分別列出 Photo 照片、Video 影片、Audio 音樂音效所支援搜尋的網站，預設為全選，也可以手動取消不需要搜尋的網站哦！



按下「SEARCH」搜尋後，就會開啟新視窗，將所有素材網站的搜尋結果以不同的分頁全部列出來。雖然還是得各別去翻找取得適合的素材，但不需一個一個搜尋，省下許多時間唷！

最後更新：11-01, 2021 下午 2:22

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