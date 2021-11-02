Erase.bg 免費自動去背工具，解析度最高支援 5000×5000！

       

幫照片去背原本是一門很需要專業的技術，但現在只要會使用網路，人人都可以是去背大師！「Erase.bg」是一個線上自動去背工具，，

透過 AI 技術，只需要將照片丟上網站，剩下的動作它都會幫你自動完成。

去背的效果超級無敵好，而且速度快，無論是人像、動物還是物品，辨識度都相當的準確，連髮絲的部份也能處理的很不錯。支援的格式包含 png、jpeg、jpg 以及 webp，解析度最高可達 5000×5000，只要在此範圍內都可在去背後下載原圖尺寸。

使用上沒有什麼限制，去背後的圖片不會有浮水印，不需註冊帳號，下載去背圖也不囉嗦，直接點擊下載按鈕就能保存，真要說有什麼缺點的話，就是一次只能處理一張照片吧！未來網站還計劃推出更多的編輯工具，經常有照片去背需求的朋友，可以考慮將「Erase.bg」加入收藏哦！

 
  • 網站名稱：Erase.bg
  • 網站網址：https://www.erase.bg/en/
    •  

    使用方法：

    第1步 開啟網頁後，有很多方法可以將圖片上傳到網站上，可點擊「Upload Image」從電腦選取照片；可直接將照片拖曳到網頁中；複製照片的網址然後在網頁中點擊「URL」貼上。



    第2步 等待數秒後，就可以看到去背後的成果，點擊右側的「Download Original Size」即可將去背圖片下載回來使用。

    最後更新：11-02, 2021 上午 11:02

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