[限時免費] OXXO 玩法簡單但超燒腦的圖形連接益智遊戲

       

「OXXO」是一款目前在 iOS 與 Android 雙平台都限時免費中的益智遊戲，風格簡約、玩法簡單，可是十分的耐玩，，

絕對會讓喜歡動動腦的朋友玩上癮的遊戲。

它的玩法簡單到不需要特別教學，只要稍加摸索就能了解，在關卡中也沒有步數、時間等等限制，所以就算是需要摸久一點才會的玩家，也不用擔心哦！遊戲目前已有超過 100 個關卡，在每個關卡中都有一些圖形磚，只要將相同的圖形磚相連在一起即可過關，但要注意的是不同的圖形是不能靠在一起的。

除了直接讓相同的圖形磚相鄰外，依據不同關卡的設計，有些也會需要透過連接線來輔助相連，有時候會像在玩迷宮，有時候也會有種好像在玩接水管遊戲的感覺，隨著關卡的進展，圖形的種類會越來越多，磚塊的移動方式也會越來越多元，甚至還會發展到立體的空間，磚塊連結的難度將會越來越高。

好奇的朋友，不妨看看下方的影片，就能更了解它的迷人之處啦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：OXXO
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Hamster On Coke Games
  • 官方網站：http://hamsteroncoke.com/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 6.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    與大多數的遊戲不同，打開來就直接進入第一關，而且沒有任何的教學。試著移動看看畫面中的圖形磚，將它們靠在一起就可以過關了。



    不同的圖形磚是不可以連在一起的。



    藍色的磚不可移動，可試著利用單一的磚塊來旋轉調整長形磚的角度。



    有時候得靠連接線的輔助，像極了迷宮吧！



    有時候也像在拼圖一樣，想辦法拼出一條或多條的連線路線。



    圓形的磚除了可移動位置外，也可透過點擊來旋轉不同的角度。

    最後更新：10-22, 2021 下午 3:19

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