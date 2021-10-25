「Me 國語新辭典」支援模糊搜尋、連環查、可離線使用！

       

家裡如果有學生的話，一定都會準備一本國語字典，透過自己翻查字典也是一種學習的過程，，

不過如果剛好手邊沒有字典可以使用，或是家長們要輔助學習、檢查作業時，使用像「Me 國語新辭典」這樣的工具會更有效率。

「Me 國語新辭典」的內容來自於教育部的《重編國語辭典修訂本》，操作介面相當的單純，可直接輸入要查找的字詞、成語，也可以透過部首、筆畫、注音來找尋需要的字詞。在搜尋時還支援模糊搜尋，可使用「?」及「*」來取代一個或多個不記得的字元，幫助使用者更容易找到需要字詞。

查詢的結果會包含注音、部首、筆畫、釋義，還會援引文獻書證作為例證等，還可點擊聽取發音，內容相當豐富。而對於釋義的內容若有不理解的部份，可再選取特定文字進行連環查，讓學習的範圍更加廣泛與深入。

對於不熟悉的生字或是想要再多加學習的字詞都可以使用書籤功能，建立專屬的生字簿，隨時都可再多加複習。曾經查詢過的字詞也都會被完整的記錄起來，下回需要時就能直接點選使用，省去反覆查找的過程。除了可離線使用外還完全免費，有國字查詢需求的朋友都可以考慮下載唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Me 國語新辭典
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Soyong Corp.
  • 官方網站：http://www.mebook.com.tw/app/main/index.asp
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 6.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    操作畫面：

    開啟程式後會預設在「搜尋」頁面，直接在上方輸入要查找的字詞就能進行搜尋。下方有說明關於模糊搜尋使用方式，有需要的朋友可以參考它的用法。



    上方還可以切換使用「部首」、「注音」以及「筆劃」來查找。



    點入欲查找的字詞就可以看到各種相關的資訊囉！在右側還可調整字級、聽取發音或是將不熟悉的字詞加入書籤。在下方的釋義中若有想要進一步查詢的字詞，只要長按選取，就會自動出現「國語新辭典續查」按鈕，點按就能查看該字詞的相關資訊囉！



    加入書籤的字詞可到上方的「書籤」中查看。「查詢記錄」則會保留所有曾經查詢過的字詞，有需要都可以直接到這裡點擊再次查詢。

    最後更新：10-25, 2021 上午 11:07

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