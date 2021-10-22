網頁設計路上的繆思女神「collected」收集上千網站提供隨機參考！

創作絕對是獨一無二的存在，不過靈感大多來自日常生活中的點點滴滴所累積而成，經過內化吸收後，，

就能成為未來創作時的養分。以網頁設計者來說，平時多多瀏覽各種不同的網站，觀察各種領域的設計，甚至是欣賞各方流派的藝術畫作，對於往後的設計都會有所幫助。

但網路世界如此之大，可以瀏覽的網站成千上萬，光靠自己去尋找肯定是有其界限，如果有空時想多接觸一些不同的網頁設計，可以將「collected」這個網站收藏起來，它是一個網站收集器，截至本文撰寫當下已收錄有 1,674 個，每天都還會有新的站點加入。

每回開啟網站時都可以隨機看到 8 個不同的網頁截圖，而且為了減少視覺上的干擾，還會用半透明的單色濾鏡覆蓋，只有當滑鼠移動到站點截圖上時，才會顯現該網站設計的原色。重新整理網頁或點擊「shuffle」按鈕，就能再隨機獲得另外 8 個不同的站點。

網站只很簡單的提供網頁的部份截圖以及網站名稱，點擊截圖就能直接開啟網站進行完整的瀏覽囉！對於平常喜歡在網路上四處逛網頁、尋找靈感的朋友來說，是一個相當不錯的輔助工具，提供給各位參考。

網頁畫面：

開啟網頁時會隨機顯示 8 個不同的網頁截圖，並會使用色塊濾鏡覆蓋，需將滑鼠移動到特定截圖上才會顯現網站原本的樣貌。點擊就能開啟原網站。









點擊「shuffle」或按 F5 重新整理網頁的話，就可以再隨機獲得另外 8 個網頁截圖囉！