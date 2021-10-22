Minimalist Retro Clock 復古感十足的全螢幕時鐘，附有 Widget、專注計時器、鋼琴音樂！

「Minimalist Retro Clock」是一款全螢幕數字時鐘 App，預設的淺綠色背景與模擬 LED 電子鐘的數字字體，整體視覺上的復古效果相當不錯。支援直向與橫向全螢幕顯示，，

在工作或念書時可以拿來當做桌上鐘使用。

除了預設的字體與背景色外，程式中還有提供 20 多款不同的字體可選擇，並開放其中 9 款可免費選用，背景與字體顏色也有 10 種不同的組合可選擇，在光線昏暗的環境下，只要在螢幕上向左滑動就能輕鬆調整字體的亮度唷！

這款時鐘 App 還結合了可以輔助提高專注力的「焦點計時器」與能舒緩情緒的「鋼琴音樂」，這些都可以在偏好設定中啟用。最後，如果希望在手機桌面上也可以放上這款復古風格的時鐘，「Minimalist Retro Clock」有提供大、中、小三種尺寸的小工具，風格樣式會與主程式同步，所以也可以隨著桌布的風格做調整哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Minimalist Retro Clock 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Sunil Devram Targe 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Minimalist Retro Clock」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

初次開啟時可看到左圖的提示說明，不過翻譯文字著實不容易理解。點擊下方的「→」即可進入時鐘畫面。





向左滑就能調整字體的亮度，雙擊則可開啟字體選單，有 20 多款的數字字體可選擇。





向上滑動則可展開偏好選單，有 10 種的配色組合可選擇，往下還有更多選項可以設定，包含時間格式、是否要顯示日期、秒數以及是否要啟用焦點計時器、鋼琴背景音樂等。









回到時鐘畫面，點擊右上角的圖示即可切換到「焦點計時器」，在下方就可以設定需要的專注時間囉！





只要將手機橫擺就可以切換橫向顯示。





在桌面上長按進入編輯模式後，點擊左上角的「＋」即可到「Retro Clock」中選擇想要的小工具加入桌面。