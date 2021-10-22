「Color!」可自由發揮的畫線色彩解謎遊戲

「Color!」是一款色彩解謎遊戲，在關卡中會有一種以上的顏色圖形，玩家必須想辦法畫出各種的線條，，

讓相同顏色的圖形能夠碰撞結合在一起即可過關。它們通常都是一個圓形搭配一個三角形、正方形或其它不會移動的圖形，所以就必須藉由推動圓形來讓它們相遇。

相同玩法的遊戲，其實並不少見，不過在這款遊戲中，開發者給足了玩家自由發揮的空間，對於線條的繪製沒有長度或筆數的限制，畫了一筆失敗了沒關係，只要最終能達成目的，要畫上幾筆都可以，只有在不小心讓圖形滾出了畫面或將同色圖形分隔兩地時，才必須重新開始。

目前的關卡數已來到了 300 關，隨著關卡的推進，也會陸續加入許多的機關，像是蹺蹺板或是無底洞，還有更多奇形怪狀的地形與障礙，全都考驗著玩家的觀察力、想像力以及解謎能力唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Color! 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：GOODROID,Inc. 官方網站：https://goodroid.co.jp/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 8.0 以上 網路需求：啟動時需連網，進入遊戲後可離線玩。 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Color!」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

初次開啟遊戲時，可選擇要使用的語言介面。接著就可以直接從 LEVEL 01 開始挑戰。





關卡會同時開放 5 關，如果其中一關暫時解不開，也可以先玩其它的關卡。如果沒玩過此類遊戲，只要跟著小手畫線就可以學會囉！





在空中畫線後，線段就會變成實體往下墜落，碰撞到圓形即會將其往前推動，當兩個同色的圖形結合在一起就能過關了。









隨著關卡的地形不同、障礙機關的設置，需要繪製的線條也都會不同，但都沒有絕對的答案，玩家可以自由發揮。











後續的關卡還會有多種不同顏色的圖形，難度也將越來越高，如果遇到解不開的關卡，可以點擊右上角的「電燈泡」看廣告就能取得提示了。