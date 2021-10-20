Talking Clock 會說話的瀏覽器報時器，還可自定義事件重覆提醒！

雖然使用電腦時在右下角都可以看到當前的時間，也可以透過行事曆來設定事件的提醒，不過若有整點報時之類的需求，這個內建的時鐘就沒辦法做到，此時可以考慮安裝這款「Talking Clock」瀏覽器擴充功能

它的報時功能還蠻豐富的，你可以選擇特定時間間隔報時，例如每 5 分鐘、10 分鐘、30 分鐘、1 小時、3 小時報時一次，也可以自定義事件提醒，可設定每日、每週、每月或是每年提醒。

單一的事件還可設置多個提醒時間，例如想要提醒自己三餐飯後記得吃藥，就可以在每日新增「吃藥」事件，然後加入三個不同的提醒時間；或是每月的某幾天固定要做某件事，就可以指定每月的特定幾日要接收提醒通知重要的事件就可以多設幾個提醒來避免忘記

提醒的方式可依需求設定要播放語音、在右下角顯示通知視窗或者兩個都要，語音的部份還可調整語速與音量不過測試時發現，事件提醒若輸入中文只會播放提示音效，輸入英文才會透過語音念出內容，在使用時請多注意一下囉！

另外在工具列的小圖示上還可加上時間顯示，點擊圖示的話就能展開時鐘，有模擬時鐘與數字時鐘可以選擇，同時也可看到日期與當天的提醒事項唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Talking Clock

Talking Clock 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 軟體下載 ：Google Chrome 版本、Edge 版本

使用方法：

下載安裝後就會自動開啟設定頁面，在「Custom Reminders」點擊「Add」就可以開始建入需要的事件提醒





展開「Repeat」下拉選單，就可以選擇事件要重覆提醒的頻率，每日、每週、每月或是每年，當然也可以選擇單次提醒









「Time」可指定提醒時間，點擊「＋」可新增多個不同的提醒時間在「Content」輸入事件內容後，最下方就可以選擇提醒方式，通知視窗的部份還可以選擇要停留的時間，若擔心錯過的話，可選擇「Close manually」透過手動來關閉





完成設定後，按下「Save」即可新增的事件就會出現在列表上，暫時不需提醒的話，可直接在右側點擊「Enable」切換開關





在上方切換到「Time Reminder」就可以設定需要的間隔報時時間，從 5 分鐘到 3 小時可選下方一樣可選擇提醒方式，還可以設定不提醒的條件，包含螢幕鎖定時、使用全螢幕時，以及當瀏覽器在播放影片、音樂的時候可依個人的需求來勾選哦！





「Text to Speech」可以選擇要使用的語音類型、語速以及音量，調整後可點擊「Speak」試聽效果，ok 的話按下「Save」保存設置即可





切換到「Clock」就可以設定點擊工具列上圖示時要顯示的時鐘樣式與內容，若想要在圖示上也顯示時間，就將「On the Icon」的「Display Time」勾選起來點擊圖示時就可以看到時鐘囉！





當指定的時間或間隔報時時間到時，就可以在右下角看到彈出的通知視窗了