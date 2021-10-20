Trippy Escape 用色超大膽的迷幻逃脫遊戲

       

「Trippy Escape」是一款風格獨持的密室逃脫遊戲，整個遊戲的場景用色相當大膽，從故事的設定、場景的設計、背景音樂到機關謎題的設置，，

通通都讓玩家有一種沉浸在迷幻世界的感覺。

從一開始的前導動畫就營造出滿滿的神祕感，玩家將透過遊戲主角 Cordelia 的眼睛來看世界，而唯一的目標就是要想辦法逃離她大腦所設下的陷阱！雖然在遊戲裡只有一個單獨的房間，但謎題的設計絕對讓玩家們傷透腦筋！

玩法與一般的逃脫遊戲一樣，必須在場景中四處尋找可用的道具以及線索，並根據這些線索來解開各種的謎題與機關，不過有一點比較不直覺的就是道具的儲存與使用方式，會讓人玩起來有種不夠爽快的感覺。

如果有遇到卡關的狀況，開發者有提供一部長達 20 幾分鐘的解答影片，在其中將可以獲得整個遊戲謎題的答案唷！有興趣的朋友，一起來挑戰看看吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Trippy Escape
  • 軟體語言：簡體中文,英文……等
  • 開發人員：Koopa Studio
  • 官方網站：https://www.koopastudio.cz/
  • 軟體性質：iPhone 版本限時免費中 / Android 版本為免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Andorid 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    遊戲一開始就會讓玩家選擇要使用的語言介面，其實整個遊戲的用色太過強烈，很常會不知道哪裡可以按。



    接著點擊中間的「▶」即可開始遊戲。



    前面會有一段不短的前導動畫，有興趣的可以看一下，或者也可以在右上角出現「▶▶」時，點擊跳過。



    遊戲的場景真的相當的繽紛，隱藏著各種的機關謎題，還有許多的道具與線索。



    在場景中找到的道具都會被收藏在右上角的「眼睛」中，點入就可以看到道具列表。要使用道具時，需進入列表點選道具，再退回場景畫面，然後點擊要使用的地方，就是這步驟稍嫌麻煩了一點。



    如果遇到卡關的狀況，可回到首頁，點擊右側的「電燈泡」，就可以點擊連結開啟 YouTube 的解答影片囉！

    最後更新：10-20, 2021 上午 11:42

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