「識字行不行」像聊天一樣練習形近字、同音字，大人小孩都適用！

「識字行不行」與之前介紹的「國語小幫手」、「台語小幫手」一樣都是地方爸爸與他的小幫手們所設計的 LINE 聊天機器人，不過這款就不是查詢工具了，而是一個可以幫助使用者練習形近字、同音字的練習工具。

將「識字行不行」加入好友後，，

就可以隨時隨地像聊天一樣進行識字的練習，字庫的範圍參考了三家出版社國語課本的習寫字以及教育部統計的五千個常用國字，共分為國小低、中、高年級與成人字庫四種，總數約有 11,000 字。

會以注音出題，當只有兩個字的題目時，還會加上簡單的釋義做為參考，每題都有字形相似或是字音相同的 5 個選項，回答正確即可進行下一題，答錯的話則會顯示正確答案，可以讓使用者立即學習正確的用字。

另外還會記錄練習的成果，包含已答對的字數、答題正確率以及尚未完成的字數等，可以了解自己或小朋友的練習狀況。這個小工具隨時都可以依使用者的程度來變更字庫的範圍，所以大人小孩都可以共用唷！

立即掃描下方 QR Code 將「識字行不行」加為好友：

使用方法：

直接使用 LINE 的行動條碼掃描器，掃描上方的 QR Code 就能找到「識字行不行」囉！可在手機桌面長按 LINE 圖示即可從功能選單開啟「行動條碼掃描器」，或者到 LINE 的首頁上方搜尋欄右側，也可以開啟「行動條碼掃描器」。





加入好友後，就可以點擊下方的「開始出題」。





不過一開始得先設定字庫的範圍，請依使用者的程度來做選擇吧！設定好字庫後，再次按下「開始出題」。





當題目是兩個字的時候，為了避免有同音不同字的詞，所以下方會再加上簡單的釋義可參考。從選項中選出答案，正確即可繼續下一題。答錯的話會立即顯示正確答案。





點擊下方可展開選單，「目前成果」可查看練習的進度與正確率。「變更字庫」可切換不同的字庫範圍。不同的字庫練習紀錄也會分開，不用擔心紀錄被蓋掉哦！