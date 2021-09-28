不怕打擾他人的「耳機鬧鐘」，在安靜的地方也能安心用！

「耳機鬧鐘」是一款可透過耳機響鈴的鬧鐘 App，在任何安靜的地方都可以安心的使用鬧鐘，無論是想要小睡一下或是有任何的提醒需求，都不用擔心會打擾到其他的人

鬧鐘的部份除了可設定單次鬧鐘外，若有需要也可以設定重複天數，另外還有計時器可以使用，有 +1、+5、+10 分鐘的按鈕可快速設定需要的時長，臨時想小睡一下的話，很方便設置。

預設未連接耳機時仍可透過手機的喇叭來播放鬧鈴，如果希望鬧鐘只在使用耳機時響起的話，可到設定中做調整唷！

雖然鬧鐘本身可設置的欄位不如一般鬧鐘那麼齊全，但一些基本的設定還是有的，包含可以自訂鈴聲、音量、貪睡時長、自動停止時間，也可以選擇音量漸強、震動等設定很適合在像圖書館、火車、安靜的咖啡廳等地方使用哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：耳機鬧鐘 軟體語言：繁體中文 開發人員：UT app 官方網站：https://www.ut-app.com/earphone-alarm 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 因裝置而異 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「耳機鬧鐘」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝

操作畫面：

初次進入程式會有一些「使用條款」，閱讀後點選「同意並使用」即可正式進入





程式分為計時器與鬧鐘兩大功能，在計時器畫面，使用下方的 +1、+5、+10 按鈕就可以快速設定需要的時長，然後按下「▶」即可開始倒數





時間到時，就會透過耳機響鈴，可選擇要貪睡或是關閉鬧鐘





切換到鬧鐘畫面，點擊下方的「+」即可新增鬧鐘，打開「重複」即可展開星期數，可設定要重複響鈴的天數





點入「齒輪」即可依需求來調整各項設定包含鬧鈴聲、音量、貪睡長度、持續響鈴時間、音量漸強等











如果希望未連接耳機時不觸發鬧鐘，一定要到「未連接耳機時」中做修改