不只國語，台語也有小幫手！加入 LINE 好友，查台語唸法超方便！

       

還記得前幾天介紹給大家的「國語小幫手」嗎？只要加了 LINE 好友，要查詢國語的生字、造詞、成語等都相當的方便，而同一個開發商其實還有設計了其它更多不同功能的小幫手，，

本篇要介紹的就是「台語小幫手」的部份。

「台語小幫手」同樣也是 LINE 聊天機器人，加入好友後，就能在聊天室中輕鬆查詢某個姓名或字詞的台語發音，資料來源是「iTaigi 愛台語」，一個專門提供使用者查詢各種字詞的台語發音的網站，小幫手的開發者地方爸爸就將該網站的內容製作成 LINE 機器人，除了可以更方便查詢外，曾經查詢過的也都能留存在聊天室的對話記錄中，隨時皆可再複習。

而除了有姓名與字詞的查詢功能外，還有提供台語 Podcast 的搜尋功能，只要告訴小幫手你所使用的裝置類型以及感興趣的 Podcast 主題，它就能列出一些符合需求的頻道供你收聽，對台語有興趣的朋友，可以參考看看哦！

立即掃描下方 QR Code 將「台語小幫手」加為好友：

使用方法：

直接使用 LINE 的行動條碼掃描器，掃描上方的 QR Code 就能找到「台語小幫手」。可在手機桌面長按 LINE 圖示即可從功能選單開啟「行動條碼掃描器」，或者到 LINE 上方的搜尋欄右側，也可以開啟「行動條碼掃描器」。



加入好友後，就可以點擊左下角開啟鍵盤，直接輸入想要查詢的字詞，或是輸入「姓名+空白+要查詢的姓名」，基本上就能查到它們的台語唸法囉！



初次點擊「聽發音」會需要給予一些相關的權限。



之後再次點擊「聽發音」就可以直接在聊天室中聽到姓名或字詞的發音了。



如果一個字詞有多種唸法的話，會全部都列出來，左右滑動就能切換查看。



在下方的選單點擊「台語 Podcast」，只要告訴小幫手你所使用的裝置類型以及感興趣的主題內容，它就會幫你搜尋相關的頻道，點擊就能收聽囉！

最後更新：09-14, 2021 上午 11:14

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