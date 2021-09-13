聽！是下雨的聲音～「Rainbow Hunt」動態雨聲雨景播放器

環境音真的是很奇妙的東西，無論是工作、學習需要認真專注的時候，或是睡前拿來培養睡意都很適合，，

明明兩個就是不同的情境，環境音卻可以同時幫助我們達到需要的目的，既能提高專注力又能有助眠的效果，是不是超級矛盾的？

不過環境音中，你最喜歡聽哪一種聲音呢？我個人是最愛聽起來像炸雞排（？）的下雨聲了，搭配一點雷聲的話，更棒！河流或海浪之類的水聲不知道為何有時候聽起來反而會有種煩燥感，每個人的感受可能都不相同。

如果你也跟我一樣喜歡聽雨聲，這邊要介紹一個「Rainbow Hunt」線上的動態雨聲雨景播放器，除了有小雨、傾盆大雨、暴雨、雨打在窗戶上以及雷聲等多種的環境音可以搭配使用外，還能在網頁背景看到動態的雨景，就像透過玻璃窗看出去的景色，雨滴會一顆一顆的從螢幕上滑落，配上雨聲整個擬真度相當高。

除了白天外，也有夜晚的景色可以選擇，而當雨聲聽膩的時候，還可以暫時切換成晴天，換個口味聽聽蟲鳴鳥叫的聲音。網站還有提供播放定時器，可在持續播放一小時後自動停止，睡前使用也不用擔心電量問題，電腦、手機、平板皆可使用哦！

網站名稱：Rainbow Hunt 網站網址：https://rainbowhunt.com/index.html

網頁畫面：

開啟網頁後，就可以在下方點擊加入想要的雨聲音效。





加入音效後，還可以調整每個音效的音量大小。





點擊下方的「Night」可以切換成夜晚的雨景。





點擊「Stop」則可以暫時停止下雨，除了背景變得晴朗外，也會播放一些蟲鳴鳥叫的聲音哦！





點擊右上角的「選單鈕」，可使用「Timer」開啟一個小時的播放定時器。