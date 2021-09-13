聽！是下雨的聲音～「Rainbow Hunt」動態雨聲雨景播放器

       

環境音真的是很奇妙的東西，無論是工作、學習需要認真專注的時候，或是睡前拿來培養睡意都很適合，，

明明兩個就是不同的情境，環境音卻可以同時幫助我們達到需要的目的，既能提高專注力又能有助眠的效果，是不是超級矛盾的？

不過環境音中，你最喜歡聽哪一種聲音呢？我個人是最愛聽起來像炸雞排（？）的下雨聲了，搭配一點雷聲的話，更棒！河流或海浪之類的水聲不知道為何有時候聽起來反而會有種煩燥感，每個人的感受可能都不相同。

如果你也跟我一樣喜歡聽雨聲，這邊要介紹一個「Rainbow Hunt」線上的動態雨聲雨景播放器，除了有小雨、傾盆大雨、暴雨、雨打在窗戶上以及雷聲等多種的環境音可以搭配使用外，還能在網頁背景看到動態的雨景，就像透過玻璃窗看出去的景色，雨滴會一顆一顆的從螢幕上滑落，配上雨聲整個擬真度相當高。

除了白天外，也有夜晚的景色可以選擇，而當雨聲聽膩的時候，還可以暫時切換成晴天，換個口味聽聽蟲鳴鳥叫的聲音。網站還有提供播放定時器，可在持續播放一小時後自動停止，睡前使用也不用擔心電量問題，電腦、手機、平板皆可使用哦！

 
  • 網站名稱：Rainbow Hunt
  • 網站網址：https://rainbowhunt.com/index.html
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，就可以在下方點擊加入想要的雨聲音效。



    加入音效後，還可以調整每個音效的音量大小。



    點擊下方的「Night」可以切換成夜晚的雨景。



    點擊「Stop」則可以暫時停止下雨，除了背景變得晴朗外，也會播放一些蟲鳴鳥叫的聲音哦！



    點擊右上角的「選單鈕」，可使用「Timer」開啟一個小時的播放定時器。

    最後更新：09-13, 2021 下午 4:06

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    訪客留言：

    One Reply to “聽！是下雨的聲音～「Rainbow Hunt」動態雨聲雨景播放器”

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。