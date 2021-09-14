[限時免費] Speed Math 真假瘋狂數學遊戲，最多只給你 3.5 秒的思考時間！

「Speed Math」是一款極速的數學遊戲，不單純考算術，同時也考驗反應能力與判斷力，，

每題依難度不同大約只有 1.5~3.5 秒的思考時間，讓玩家判斷螢幕上的算式或敘述是真還是假，答對就會立即接續下一題，答錯或時間到時未作答即算失敗，玩起來相當高壓！

題目的類型有很多種，除了基本的加、減、乘、除外，還有平方根、立方根、邏輯、偶數或奇數、是否為質數、比高低、顏色、方向、形狀等，還有三種的難易度可以選擇，如果單一的題型覺得不夠刺激的話，那就來個 Mix 混合模式，絕對難到你懷疑人生！

無論題目有多複雜、多困難，玩家都只有兩個按鈕可以按，操作介面雖然簡單，但遊戲時玩家的大腦可熱鬧著，如果可以成功答滿 100 分，就能獲得成就獎章。不過，就算是單純的加法題型都能讓人玩得心驚膽跳，100 分的目標真的好高啊！對自己大腦有自信的朋友，來挑戰看看吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Speed Math 軟體語言：英文 開發人員：Eggies 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：Android 5.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Speed Math」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

點擊「▶」即可進入挑戰畫面，第一題基本上是送分的，回答了第一題才會開始跑秒數。





上方會有時間條，在時間條跑完之前必須答題，否則就算失敗。當然，答錯的話也會 Game Over 的。





在首頁點擊下方的「綠色按鈕」，就可以調整難易度以及選擇題型，題型十分多種，可依自己的喜好來選擇，如果可以獲得 100 分，就能拿到對應的獎章囉！









比數字的高低、判斷顏色是否相符、形狀、日期或月份，還有好多我看不懂的題目啊～～～～～各位數學小天才們，能不能挑戰拿到 100 分呢？我想我是不行的。（逃）