「古董分貝儀」古色古香的噪音偵測器，實用工具也要如此文青！

生活中要遇到測量聲音分貝的機會應該不多，除非一直受到噪音的干擾想要檢舉（或找對方吵架？），不然一般人大多都會選擇忍一時風平浪靜吧！那麼如果你真的需要測量聲音的分貝數，，

其實不用真的花錢購買一個分貝測量器，有許多相關的 App 可以下載使用。

若你本身對美感又特別著重，那麼這款文青風十足的「古董分貝儀」肯定是最佳的選擇，斑駁的背景與復古的外觀設計，讓整個使用起來的氛圍都不同了，不過這噪音聽起來還是噪音，應該不會變比較好聽。🤣

打開程式就會自動開始測量，指針會隨著環境音量而來回移動，除了顯示即時的分貝數外，也會同時記錄下最大分貝數以及計算平均分貝數，還可以設定警戒值，當分貝超過設定的分貝標準時，就會發出警報聲提醒，有測量分貝需求的朋友，可以參考看看唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：古董分貝儀 軟體語言：繁體中文,簡體中文,英文 開發人員：tung fan wei 官方網站：https://www.facebook.com/woncode 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 8.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「古董分貝儀」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

打開 App 就會自動開始偵測，點擊指針下方的按鈕可以暫停測量，下方分別會顯示最大與平均分貝值，點擊下方中間的按鈕則可重置紀錄。





拖曳移動上方的圓點，就可以設置警戒值，當分貝超過設定的數值時，就會響起警報。