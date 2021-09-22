「Mine Rescue!」超好玩的礦山救援解謎遊戲

       

從事挖礦的工作本來就有很多的風險，在「Mine Rescue!」這款遊戲中的小礦工就一而再，再而三的被困在礦山之中，，

玩家必須幫功礦工，為他們開鑿通道，引導他們走到出口成功逃出。

目前已有超過四百個關卡，難度算是中等，不會過份困難，遊戲中有提供提示，萬一逃不出來，也不用擔心。在關卡中除了要救援受困的礦工外，也要同時想辦法收集礦山裡的金幣與鑽石，收集足夠的金幣就可以到商店中購買各種的家具裝飾品，為你的洞穴進行擺設唷！

雖然礦山中沒有其它的敵人需要防備，但玩家還是必須小心避開落石，在使用炸彈時也必須當心，才不會讓礦工也一起被炸飛，另外礦工雖然身懷絕技，但是從太高的地方落下，也是會沒命的，在規劃路線上都要特別注意，避免前功盡棄哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Mine Rescue!
  • 軟體語言：繁體中文,英文
  • 開發人員：Carry1st
  • 官方網站：https://www.carry1st.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 6.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    按下「開始遊戲」跟著小手的指示挖掘通道，讓小礦工可以順利走到出口。



    只要用手指滑動就能挖開泥土，可以的話，就將畫面上金幣、鑽石都收集起來吧！在畫面上長按可以加速礦工的速度哦！



    有時候，也需要其它的石塊或木箱來幫忙填補坑洞。有時則要推動炸彈，來炸開堅硬的石牆。



    當到達一定的關卡時，就可以獲得禮物盒，有機會可以拿到免費的家具或裝飾物，有時也可以獲得免費提示。



    在首頁點入「小房子」就可以開啟自己的洞穴，在上方可看到在遊戲中獲得的家具或裝飾物，點擊右側進入「商店」則可以購買其它喜歡的東西。之後就可以拖曳擺放在喜歡的位置囉！

    最後更新：09-22, 2021 下午 12:42

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