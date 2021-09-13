「自學太極拳」基本 24 式，有超清楚文字說明、3D 動態示範圖！

在清晨的公園裡可以看到許多正在運動的民眾，無論是快走、慢跑還是五行健康操……等各類運動都有人喜歡，其中也包含太極拳，，

動作看起來行雲流水，節奏雖然緩慢卻是有氧運動的一種。

如果你對太極拳感興趣，想要自學的話，網路上可以找到許多教學影片，或者也可以下載「自學太極拳」這款 App，裡頭除了有為初學者條列出一些練習太極拳需注意的事項外，還準備了基本的 24 式太極拳拳譜。

每一式都有相當清楚的動作文字說明與靜態圖片示範，若覺得單看文字與圖片還是不容易理解的話，還可以打開 3D 示範圖，將會以動態加上各種視角來呈現每個動作，包含左側、右側、正面、背面、俯瞰，甚至還有從地板往上看的視角，就算沒有老師帶領，也可以清楚了解每個動作的正確做法，對太極拳感興趣的朋友不妨來試試看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：自學太極拳 軟體語言：繁體中文 開發人員：MZTIT 官方網站：https://www.mozartit.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 4.2 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「自學太極拳」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

程式中有為初學者列出了一些注意事項，還有太極拳注意事項在開始學習之前都建議可以先閱讀了解。





接下來就可以進入「24 式太極拳拳譜」，每一個動作都有文字說明與靜態示範圖，點擊「3D 示範」則可以用各種不同的動態視角來學習。