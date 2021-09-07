「拼豆豆」圖案編輯器，可匯入圖片設計想要的拼豆圖案！

       

拼豆是 DIY 手工藝的一種，適合各種年齡層來玩，以往去百貨公司的玩具樓層都可以看到，，

現場可以讓小朋友進行實作，將各種顏色的塑膠豆豆，排成喜歡的圖案，然後再利用熨燙的方式，讓豆豆們可以黏在一起，加上吊環就可以成為可愛的吊飾。

不過在百貨公司體驗一次可不便宜，而且現在疫情期間也不適合。如果想讓小朋友在家裡也可以玩的話，可以去文具店、手工藝品店或是網路上都可以找到拼豆的材料包，買回來想玩就能玩囉！

拼豆的玩法有點像在畫像素圖，如果想要將喜歡的圖案做出來，最好可以先將圖案轉成像素圖，再依顏色排入相對應的豆豆，製作起來會比較輕鬆，「拼豆豆」就是一款可以自行設計拼豆圖案的 App，使用者可匯入圖片做為底圖，然後依需求排入豆豆，就可以將圖案保存下來使用，在排豆豆的過程，也有種在玩填色遊戲的感覺，其實也蠻療癒的！

程式本身有自帶 8 款的拼豆圖案，有喜歡的話也可以直接選用，免費版本最多可保存 20 張圖，透過觀看廣告的話，每回可擴增 5 張圖片的空間，喜歡玩拼豆的朋友，可以下載來用用看哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：拼豆豆
  • 軟體語言：簡體中文
  • 開發人員：思斌 刘
  • 官方網站：http://ssrup.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「拼豆豆」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，就可以看到自帶的 8 種拼豆圖案，有喜歡的都可以直接拿來用。如果想製作其它的圖案，可點擊下方的「+」，然後選擇畫板大小。



    接著，可以直接在畫板上開始排入豆豆，或者可點擊右上角的「…」選擇「添加圖片」，就可以從相簿匯入想要製作的圖案。在正式匯入之前，還可以先點擊左下角的「編輯」稍做調整。



    編輯的功能包含畫筆、裁切、加入文字、像素化以及濾鏡效果，可依需求來做調整。最後按下「完成」即可將圖片加入底圖。



    接著就可以依照底圖來排入對應顏色的豆豆囉！用兩指斜拉可以放大細節。



    排好後，再次點擊右上角的「…」選擇「預覽」，就可以去除底圖查看編排的效果，覺得 OK 的話，可「保存」到相簿中。



    所有製作的拼豆圖案都會自動保存在程式中，預設的上限是 20 個，可點擊左上角的按鈕，每觀看廣告一次就可以擴增 5 個囉！

    最後更新：09-07, 2021 下午 5:14

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