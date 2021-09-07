不用手機也能讀電腦網頁裡的 QR Code！~QR Code Reader

在使用電腦瀏覽網頁，如果遇到需要掃 QR Code 的時候，大多數的人都會直接拿起手機來掃描吧！雖然這樣做很簡單快速，，

但卻得改到手機上來瀏覽，感覺有點不方便。

若想在電腦瀏覽器上直接開啟 QR Code 的連結或閱讀其中的內容，可以考慮安裝像「QR Code Reader」的瀏覽器擴充功能，本篇介紹的這款是支援 Google Chrome 瀏覽器使用的，使用其它瀏覽器的朋友也可以用關鍵字搜尋看看唷！

安裝後，當需要掃描網頁上的 QR Code 時，只要點按一下工具列上的「QR Code Reader」小圖示或是使用 Command/Ctrl+Shift+S 快捷鍵，就能立即取得條碼內的資訊，文字或連結都沒問題。

不過網頁中若有兩個以上的 QR Code 就會無法成功讀取，某些設計太過花俏的，也有可能會讀取失敗，一般常見的黑白 QR Code 基本上是沒有問題的，有需要的朋友可以參考看看囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： QR Code Reader

QR Code Reader 軟體版本： 1.0.0

1.0.0 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 1.0.0

1.0.0 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟下載網頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。





第2步 可將「QR Code Reader」的圖示固定在工具列上，當需要掃描時，只要點擊該圖示，就可以立即讀取條碼中的內容囉！按下鍵盤上的 Command/Ctrl+Shift+S 快捷鍵也可以。





第3步 不過網頁中如果有一個以上的 QR Code，就可能會有無法讀取的狀況，提供給大家參考。