輸入手機號碼，就能查詢「簡訊實聯制」被調閱紀錄的次數！

       

疫情爆發至今，我們都已經習慣到哪裡都要先使用「簡訊實聯制」，登錄自己日常生活的足跡，，

當有確診者出現時，可供相關單位進行調閱使用，快速掌握可能的接觸者，以便在最短的時間內控制疫情的發展。

不過，絕大多數的民眾都只負責傳送簡訊，是否想了解自己的實聯制紀錄有沒有被調閱過呢？疾管署為了民眾的查詢需求，有推出一個「簡訊實聯制 – 民眾資料調閱紀錄查詢服務」的網站，只要輸入手機號碼並進行簡訊驗證，就可以知道自己的手機號碼在 28 天內是否曾被疫調人員調閱過。

但就算有被調閱過也不要太緊張，不代表一定是跟確診著有足跡重疊，很可能只是因為疫調單位為求謹慎，將查詢的時間點前後拉的比較長而已。主要是提供民眾可以了解自己的資料有沒有被哪個單位查詢過、查詢的次數以及時間點等等的資訊。不過最近因為又有一些群聚確診的案例，讓前來查詢的人數較多，如果看到系統顯示異常的話，可過段時間再回來試試看哦！

病毒無所不在，無法精確的要求別人，所以只能盡力做好自身的防疫措施以及健康管理，雖然真的好想念以前自由自在的生活，但這場戰感覺還要打很久，希望大家不要鬆懈了，寧願忍一時，也不要忍一世，一起加油啊～～～

 
  • 網站名稱：簡訊實聯制 – 民眾資料調閱紀錄查詢服務
  • 網站網址：https://sms.1922.gov.tw/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，輸入自己的手機號碼以及圖形驗證碼，按下「取得簡訊驗證碼」。



    接著輸入手機收到的「簡訊驗證碼」，然後按下「驗證行動電話」。



    這邊就可以看到自己的手機有沒有被調閱過囉！至於為什麼只能查詢到 28 日內的呢？因為我們的簡訊實聯制就只會保存 28 天之內的紀錄，超過天數的紀錄電信業者就會將其刪除以保護民眾的個資。

    最後更新：09-07, 2021 上午 11:43

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