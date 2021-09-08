「雙重三連消」玩法簡單卻很有深度的益智遊戲

       

「雙重三連消」是一款玩法簡單卻很有深度的三消益智遊戲，透過滑動連接三個以上相同顏色的數字球就可以消除，如果連接的同色球上數字又相同的話，，

那麼分數就會乘以十倍，此時看到得分總和絕對會感到相當的爽快！

在連接時沒有方向的限制，直的、橫的、斜的都可以連，雖然玩法很簡單，不過在連接時的順序可是會讓得分有很大的差異唷！例如在連接的路徑上，如果是 1 -> 2 -> 2 -> 3 -> 2，分數總和就只會有 10 分（1+2+2+3+2），但若在路徑許可的情況下改為 1-> 2 -> 2 -> 2 -> 3，將三個 2 連在一起的話，分數就會變成 64 分（1+20+20+20+3），走錯一步可是會立即感到椎心之痛的啊！

遊戲分為三種模式，在一般模式之中，會給玩家四種顏色球的得分目標，必須在限定步數內消除獲得達指定分數才可以升級，若無法在步數內完成，該回合遊戲就會結束；計時模式每回合有 60 秒的時間，要儘可能的獲取高分，若在過程中產生連擊，就可以回補秒數，但最多還是只有 60 秒；而困難模式則是會在數字球消除的位置出現總和方塊，雖然會佔據位置，但只要連接三個以上的同色方塊，就能一口氣獲得大量的分數哦！

遊戲提供白色、深藍以及灰色主題可選擇，另外也有提供色盲模式，可使用不同的花樣來代表不同的顏色球，任何人都可以一起享受遊戲的樂趣！雖然遊戲表面上看似平淡，但實際玩起來真的蠻讓人上癮的，喜歡這類益智遊戲的朋友，可以來玩看看唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：雙重三連消
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Takashi Iyoda
  • 官方網站：http://www.i-yoda.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲時會自動預設使用色盲模式，如果不需要的話，可在下方取消勾選。接著點擊「開始遊戲」進入一般模式，這邊會先進行基本的教學，依照上方的文字說明，跟著小手一起連接三個以上相同顏色的球。



    接著來試試「連消」，連接三個同顏色、同數字的球，球上的分數就會變成十倍！



    如果在同一個路徑上同時達成兩個連消的話，分數還會再加倍，例如下圖，原本的分數總和是 150（20+20+20+30+30+30），但因為在一個路徑上完成的，所以上方的分數就加倍為 300 囉！



    上方會顯示每個關卡每種顏色球的得分目標，將所有的數字都歸零即可過關。另外必須注意右上角的剩餘步數，必須在步數內完成，否則將會結束該回合的挑戰！



    完成教學即可獲得 2000 枚的金幣，並會記錄你的最高總分。



    回到首頁，就可以看到「計時」模式與「困難」模式。計時模式限時 60 秒，基本的玩法與一般模式相同，只是達成連消時可以獲得秒數的回補，在限時內追求更高的得分。



    困難模式在消除方塊的位置會產生一個同色的方塊，上方則會顯示剛剛消除的數字球的總和，連接三個同色的方塊即可消除，並獲得方塊上顯示的分數總和。該如何安排路徑，就顯得相當重要了，萬一讓同色方塊四散，就很可能成為後續消除的阻礙哦！



    在首頁可以點入「選項」，這邊可切換主題，除了淺色系外，還有深藍與灰色可選用。

    最後更新：09-08, 2021 上午 10:36

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。