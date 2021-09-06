[限時免費] Camma 超方便的照片筆記，拍照後可立即加入文字註記！

一般使用 iPhone 拍照後，如果想在加點文字說明，可以直接使用內建的「標示工具」，，

其中就有提供「文字」功能，可直接在照片上加入需要的文字，或者也可以將照片加入「備忘錄」中，然後再加入文字筆記。這兩種做法雖然都可以達成目的，不過操作上來說，還是稍嫌步驟多了一些。

如果你經常會需要使用照片來輔助記錄一些工作或生活上的大小事，也許可以考慮安裝「Camma」這款照片筆記 App，它的使用方式很直覺簡單，在拍照後不需切換畫面就可以直接加入文字註記，所有的照片與筆記都會保存在程式內建的「Library」當中。

使用時不需註冊帳號，也不用網路連線，方便記錄各種事項，例如在買菜時老闆分享的料理密訣、某種機器的操作方式、想購買的家具尺寸等，任何情境下都可以開啟使用唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Camma 軟體語言：英文 開發人員：Stephen Uffelman 官方網站：https://twitter.com/cammaapp 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 12.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Camma」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，就可以直接拍照，然後按下「Add Note」就可以輸入文字。





輸入文字後，點擊「Done」就可以保存文字。在上方就可以看到最近所加入的照片筆記，或著點入右下角的「LIBRARY」也可以瀏覽所有的照片筆記，如果筆記太多時，還可以輸入關鍵字來搜尋哦！