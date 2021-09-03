Sky Guide 夜晚觀星的好幫手，舉起手機就能看懂星星！

       

在天氣好的夜晚，只要抬起頭都可以看到美麗的星星，雖然在城巿不比光害較少的郊區，，

但仔細的觀察，還是可以看到個幾顆努力閃爍著的星星們，如果想再進一步的認識它們，可以利用像「Sky Guide」這樣的輔助工具來幫忙唷！

只要開啟「Sky Guide」再將手機對著天空舉起，就可以自動辨識出所在位置上空的任何星星！介面超好看，而且會顯示恆星、行星、衛星之外，也會將各種的星座顯現在畫面上，讓你可以認識自己星座的位置與樣貌。

所有在畫面上顯示出來的星星名稱，都可以更進一步查看相關的資訊，包含它升起、落下的時間點，座標、屬性以及詳細的介紹，另外還可以開啟 AR 功能，使用相機鏡頭將畫面上的星星資訊與實際的夜空合併在一起，看起來更加美麗。

程式還有提供搜尋功能，可用關鍵字或是可從清單中尋找特定的星星，除了一樣有詳細的介紹外，還會使用箭頭來引導你找到它的位置，對於喜歡觀星的朋友，真的是一個蠻不錯的 App，下回對星星感到好奇的時候，就拿起手機好好的認識它吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Sky Guide
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Fifth Star Labs LLC
  • 官方網站：https://www.fifthstarlabs.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 14.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Sky Guide」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，點擊右上角的「指南針」按鈕，螢幕上的星星就會自動與實際的天空對齊。點擊右上角的 AR 按鈕則可以將畫面與現實合併顯示在螢幕上，更容易做比對。



    在畫面中看到的任何文字標籤，都可以點擊查看更進一步的資訊。



    點擊右下角的「放大鏡」，可用關鍵字來查找星星、衛星或是星座等外，也可以透過下方的清單來找尋。



    以「國際太空站」為例，除了一樣會有相關的說明外，點擊右上角的「…」可再點入「在天空中尋找」，就能透過螢幕上的箭頭引導，找到它的所在位置囉！



    在下方點擊「日曆」圖示，可以輕鬆掌握各種天文事件的最新資訊，例如日食、月食、流星雨等。點入一樣會有更深入的說明。



    點擊左下角的「齒輪」可進入設定清單，可依自己的使用偏好來勾選要在螢幕上顯示的資訊，另外在「通知」裡也可以依需求來設定要接收的通知訊息唷！

    最後更新：09-03, 2021 下午 4:16

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