「ピクセルミー」把照片轉換成像素畫，輕鬆製作獨特的大頭貼！

「ピクセルミー」是一款可以將任何人像照片自動轉換成像素畫的工具，只要拍張照或是從相簿選入照片，它就能在數秒之內完成像畫化的動作，，

並提供四種的解析度可選擇，想要精細或是粗糙一點都沒問題。

如果對於程式轉換出來的結果有不太滿意的地方，還可以再手動進行修補或是在背景中多加點料，提供游標選取工具，在螢幕上任一處滑動都可以輕鬆的控制游標位置，不會有視線被手指阻擋的困擾，有取色工具也有調色盤可以使用，不過要修的很精細的話，得要有點耐心才行。

完成的像素畫可以直接以 PNG 格式保存到相簿中使用，若是半成品的狀態也沒關係，可以暫時保存在程式中，之後有空的時候可以再接續製作，使用上基本上沒有什麼困難的地方，不追求百分之百完美的話，程式轉換出來的效果其實就很不錯囉！有興趣的朋友可以來試試看。





▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：ピクセルミー 軟體語言：英文 開發人員：AI Gahaku 官方網站：https://pixel-me.tokyo/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 6.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式後，點擊「Create a Pixelart」即可拍照或是從相簿選取照片。拍照的話，還可以選擇使用人像或是景物模式。





接著等待數秒的時間後，就可以看到轉換成像素畫的效果，下方還有四種解析度可以選擇，128×128 最精細，32×32 則最粗糙。程式也有提供自訂的選項，不過需付費才可使用。按下「Next」可進行修補的步驟。









初次使用的話，會有教學說明，可以按「Next」先了解一下。接著就可以進入修補畫面。





手指在螢幕上任一處滑動都可以控制畫面上的「游標」，視線不會被手指阻擋，可精確的在需要的地方加上色塊。可使用下方預設的色塊來做修補，也可以使用取色器在圖上吸取需要的顏色，或是在色塊上長按就能切換調色器，自行調出需要的顏色。「畫筆」每次可畫一格，「油漆刷」則可大範圍上色。





修補完成後，就可以點擊右上角的「Save」，可選擇要保存在程式中，或是存到相簿中使用。





保存的像素畫都可以在 Library 中，點入就能再繼續編輯囉！