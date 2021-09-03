「ピクセルミー」把照片轉換成像素畫，輕鬆製作獨特的大頭貼！

       

「ピクセルミー」是一款可以將任何人像照片自動轉換成像素畫的工具，只要拍張照或是從相簿選入照片，它就能在數秒之內完成像畫化的動作，，

並提供四種的解析度可選擇，想要精細或是粗糙一點都沒問題。

如果對於程式轉換出來的結果有不太滿意的地方，還可以再手動進行修補或是在背景中多加點料，提供游標選取工具，在螢幕上任一處滑動都可以輕鬆的控制游標位置，不會有視線被手指阻擋的困擾，有取色工具也有調色盤可以使用，不過要修的很精細的話，得要有點耐心才行。

完成的像素畫可以直接以 PNG 格式保存到相簿中使用，若是半成品的狀態也沒關係，可以暫時保存在程式中，之後有空的時候可以再接續製作，使用上基本上沒有什麼困難的地方，不追求百分之百完美的話，程式轉換出來的效果其實就很不錯囉！有興趣的朋友可以來試試看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：ピクセルミー
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：AI Gahaku
  • 官方網站：https://pixel-me.tokyo/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 6.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，點擊「Create a Pixelart」即可拍照或是從相簿選取照片。拍照的話，還可以選擇使用人像或是景物模式。



    接著等待數秒的時間後，就可以看到轉換成像素畫的效果，下方還有四種解析度可以選擇，128×128 最精細，32×32 則最粗糙。程式也有提供自訂的選項，不過需付費才可使用。按下「Next」可進行修補的步驟。



    初次使用的話，會有教學說明，可以按「Next」先了解一下。接著就可以進入修補畫面。



    手指在螢幕上任一處滑動都可以控制畫面上的「游標」，視線不會被手指阻擋，可精確的在需要的地方加上色塊。可使用下方預設的色塊來做修補，也可以使用取色器在圖上吸取需要的顏色，或是在色塊上長按就能切換調色器，自行調出需要的顏色。「畫筆」每次可畫一格，「油漆刷」則可大範圍上色。



    修補完成後，就可以點擊右上角的「Save」，可選擇要保存在程式中，或是存到相簿中使用。



    保存的像素畫都可以在 Library 中，點入就能再繼續編輯囉！

    最後更新：09-03, 2021 上午 11:41

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。