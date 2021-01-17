[iPhone 使用小技巧] 內建「標示工具」可局部放大、繪圖修正！再告訴你如何快速關閉手電筒！

大多數的智慧型手機使用者，在使用上有什麼需求時，最先想到的大概就是去找找看有沒有什麼 App 可以下載來用，，

但其實手機的功能日新月異，很多原生的功能就相當好用，只是我們都沒有去挖出來而已。

本篇就要來告訴大家 2 個關於 iPhone 內建「圖片標示工具」的局部放大功能與繪圖修正功能，以及一個可以快速關閉手電筒的方式，有興趣的朋友可以繼續看下去。

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圖片標示工具使用方法：

以往 iPhone 的使用者若有圖片編輯局部放大的需求，當然可以去下載像「iMark」或是「PointOut」這類型專門的標示編輯工具，不過 iPhone 本身的「圖片標示工具」就有局部放大的功能，如果不需要太花俏的設計，內建的就很好了！

它的啟用方式有兩種，第一種是在螢幕截圖時，可點擊左下角的「截圖縮圖」就能直接開啟標示工具，除了可以用畫筆直接在截圖上做標記、寫字、繪圖外，點擊右下角的「＋」，還可以看到更多的功能，其中一項就是「放大鏡」。

加入放大鏡後，可拖曳移動調整位置，斜向拖曳「藍點」可調整放大鏡本身的大小，左右滑動「綠點」可調整放大程度。

在下方可更換放大鏡外圍的顏色，點擊左下角的按鈕則可調整粗細程度。

另外，在使用畫筆繪圖畫完圖形時手先不要離開畫面，它就會自動辨識你所想要畫的圖形，並自動修正為工整的圖形，不過它也不是什麼魔法道具，只能辨識一些常見的圖形就是了，例如圓形、三角形、方形、直線、橢圓、星星等。

第二個啟用的方式是在「相簿」中選取要編輯的照片或圖片後，點擊右上角的「編輯」先進入照片編輯器後，再點擊右上角的「…」選單鈕，就可以看到「標示」工具了。

快速關閉手電筒：

在 iPhone 的鎖定畫面左下角有「手電筒」的快速開關可以使用，但當使用完想要關閉時，單手就不太好操作，其實這個時候，只要將畫面向左輕輕的拖動一下，就可以關閉手電筒了，超感人的啊～有在使用「手電筒」的朋友，可以試試哦！