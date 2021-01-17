[iPhone 使用小技巧] 內建「標示工具」可局部放大、繪圖修正！再告訴你如何快速關閉手電筒！

大多數的智慧型手機使用者，在使用上有什麼需求時，最先想到的大概就是去找找看有沒有什麼 App 可以下載來用，，

但其實手機的功能日新月異，很多原生的功能就相當好用，只是我們都沒有去挖出來而已。

本篇就要來告訴大家 2 個關於 iPhone 內建「圖片標示工具」的局部放大功能與繪圖修正功能，以及一個可以快速關閉手電筒的方式，有興趣的朋友可以繼續看下去。

繼續閱讀

 

圖片標示工具使用方法：

以往 iPhone 的使用者若有圖片編輯局部放大的需求，當然可以去下載像「iMark」或是「PointOut」這類型專門的標示編輯工具，不過 iPhone 本身的「圖片標示工具」就有局部放大的功能，如果不需要太花俏的設計，內建的就很好了！

它的啟用方式有兩種，第一種是在螢幕截圖時，可點擊左下角的「截圖縮圖」就能直接開啟標示工具，除了可以用畫筆直接在截圖上做標記、寫字、繪圖外，點擊右下角的「＋」，還可以看到更多的功能，其中一項就是「放大鏡」。

 

加入放大鏡後，可拖曳移動調整位置，斜向拖曳「藍點」可調整放大鏡本身的大小，左右滑動「綠點」可調整放大程度。

 

在下方可更換放大鏡外圍的顏色，點擊左下角的按鈕則可調整粗細程度。

 

另外，在使用畫筆繪圖畫完圖形時手先不要離開畫面，它就會自動辨識你所想要畫的圖形，並自動修正為工整的圖形，不過它也不是什麼魔法道具，只能辨識一些常見的圖形就是了，例如圓形、三角形、方形、直線、橢圓、星星等。

 

第二個啟用的方式是在「相簿」中選取要編輯的照片或圖片後，點擊右上角的「編輯」先進入照片編輯器後，再點擊右上角的「…」選單鈕，就可以看到「標示」工具了。

 

 

快速關閉手電筒：

在 iPhone 的鎖定畫面左下角有「手電筒」的快速開關可以使用，但當使用完想要關閉時，單手就不太好操作，其實這個時候，只要將畫面向左輕輕的拖動一下，就可以關閉手電筒了，超感人的啊～有在使用「手電筒」的朋友，可以試試哦！

 

最後更新：01-17, 2021 下午 12:05

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。