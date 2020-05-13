劃重點工具「PointOut」把照片的局部重點直接＂指＂出來（iPhone, iPad）
很多人看到有趣的東西就想拍照分享，但一張照片裡通常都會包含許多的元素，如果重點不明顯，看照片的人就會搞不懂你想要表達的意思，這個時候就可以考慮搭配「PointOut」來劃重點！
「PointOut」是一款可以將照片重點區塊局部放大的工具，提供多種不同的佈局設計，你可以輕鬆指出照片中多個不同的重點，讓人一眼就明白你分享這張照片的用意
佈局設計共有五種不同類型，每一種佈局都還能再進行細節的調整，包含邊框的粗細、顏色、背景、箭頭樣式、圈選樣式、亮度……等多種調整工具，圈選區的大小還有圈選區內的影像大小，全都可以自由設定。
程式可免費使用，但產出的照片會在右下角加上程式的浮水印，若想去除就需透過付費升級才能解鎖相關的功能囉！不過一般使用，浮水印也不是什麼大問題，有需要的朋友可參考看看
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：PointOut
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Marek Moi
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 8.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「PointOut」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝
使用方法：
第1步 使用程式時，若遇第一次使用的佈局設計，都會有像下圖的使用說明
第2步 可使用下方四種方式來匯入需要指出重點的照片匯入後可點擊「LAYOUTS」選擇想要的佈局設計雖然只有五款可選，但每一個都可以透過「TOOLS」來調整更多細節
第3步 在「TOOLS」裡可以改變佈局的方向、邊框的顏色、粗細、箭頭指標樣式、背景樣式、整體的比例等
第4步 在調整指標的時候，可點擊左上角的「鎖頭」圖示，切換為上鎖狀態，才不會在調整時拖動到照片本身在「指標處」旋轉可調整指標的角度位置，在「放大區塊」可使用兩指斜拉放大、拖曳可調整位置，或在下方「灰色區塊」左右滑動也可調整放大的程度
第5步 若想要指出的重點有兩個以上，就可以選用其它的佈局，可自由新增更多的放大區塊最後點擊右下角的按鈕即可儲存或分享
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