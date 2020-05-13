「Krystopia」神祕星球激光逃脫冒險遊戲（iPhone, Android）

「Krystopia」是一款密室逃脫類遊戲，不過遊戲的場景設計並不是侷限在一個房間或是一棟房子之中，而是在一個神祕且荒蕪的星球之上，，

跟著太空探索者 Nova Dune 一起在這星球中解決各種謎題，收集故事線索並尋找各種珍貴的遺跡。

遊戲共分為四個章節，每個章節裡又分為多個場景，部份場景之間還有互相牽扯的關係存在，而所有的線索都藏在場景之中，有些顯而易見，有些則需要仔細搜索，雖然部份的謎題需要花費一些時間來嘗試，但最終還是可以成功解決，整體來說難度算是中等。

每個章節都埋藏著一個儲存資料的水晶體，找到它就能逐步的挖掘出更多的祕密，
遊戲搭配著豐富的旁白解說，Nova 會在適當的時機點出聲講述她的發現，讓玩家們能更深入故事的情境當中唷！

不過免費版本中只開放前兩章讓玩家試玩，若覺得意猶未盡就可以考慮付費購買完整版囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Krystopia: A Puzzle Journey
  • 軟體語言：簡體中文,英文……等
  • 開發人員：Antler Interactive
  • 官方網站：https://krystopiagame.com/
  • 軟體性質：試玩軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上 / Android 8.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

遊戲在一開始會有前導動畫，若不想看可點擊畫面任一處，就有「Skip」可以按跳過。

 

進入遊戲後，預設為英語介面，點擊右下角進入設定，可切換其它的語言。若切換語言需點擊「Exit game」重新啟動遊戲。

 

接著就可以點入第 1 章來開始探險了！在章節右側可以看到，該章節需要收集的數據水晶與遺跡的數量。

 

每章節開始前也會有段動畫，想跳過一樣點擊畫面任一處，就會出現可跳過的按鈕。

 

正式進入場景後，就可以四處查看，拖動可調整角度，在意的地方就可以點擊拉近。

 

機關上「黃色的物件」才是玩家可控的地方，若拖曳到其它的部份，整個畫面就會被移動。

 

解開所有謎題後，就能開啟下一個場景的門。

 

數據水晶與遺跡的位置其實不會很難找，因為它們都會閃爍著光芒，注意看就能找到。

 

找到數據水晶就能看到某個人所留下來的訊息，你可以慢慢了解這個星期上所發生的事情。

 

所有找到的數據水晶與遺跡都會保存在左上角的「背包」裡，點擊可再次閱讀或查看。

 

在遊戲中所找到的各種道具則會暫存在畫面左側的圓圈當中，點選後再點擊「使用」就能操作道具。

 

謎題很多樣化，但都與激光有關，如何將激光串連起來，全得靠玩家來一一解謎囉！

 

最後更新：05-13, 2020 下午 12:55

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