「節奏訓練師」每天 10 分鐘，提升你的節奏感！（Android）

節奏是所有音樂的基礎，無論你喜歡唱歌、彈鋼琴、彈吉他還是打鼓，全都需要有好的節奏感，雖然有沒有節奏感有點先天的影響，但後天的努力是可以補其不足的，本篇就要介紹一個可以幫助培養節奏感的「節奏訓練師」App

在開始使用前，程式會先經過幾個不同節奏的測試來分析你的程度，以便為每個使用者挑選適合的課程，避免練習太過簡單的單元而感到無趣，當然你想嘗試簡單一點的課程，也是可以在之後手動選擇。

課程單元目前一共有 94 堂，必須練習達到上個單元的標準才能解鎖下一個單元，如果無法挑戰成功，在下一次練習時，節拍就會自動降速，讓你可以更容易掌握免費版本有每天只能練習 10 分鐘的限制，10 鐘一到就必須等待隔天同一時間才能再次練習，如果覺得這樣的練習很有幫助的話，付費版可解除練習時間的限制，讓你想練就能練！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 節奏訓練師

節奏訓練師 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Demax

Demax 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「節奏訓練師」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝

使用方法：

第1步 初次使用先點擊「START」再點擊「NEXT」看完簡單的說明

第2步 看完說明後，再次點擊「START」準備進行測試先聆聽所使用的節拍速度

第3步 接著再用耳朵仔細聽節奏，然後換你在螢幕上任一處點擊出同樣的節奏打出的節奏若錯誤，有時會再給一次機會，然後再接續下一個不同的節奏測試，直到完成所有的測試

第4步 完成測試後，程式就會主動幫你挑選適合的單元，點擊「START PRACTICING」就可以準備開始練習每次的練習都會自動設定適合的「節拍速度」，想要更快或更慢，可點入調整點擊「START」就準備開始練習

第5步 每回練習前一樣都會讓我們先聽一下節拍的感覺，接著才正式開始練習依據練習的實際狀況，會自動調整下一次的練習節奏，或是解鎖下一個單元

第6步 練習結束時，會出現下圖的說明畫面，提示我們在練習時可以試著大聲的數出拍子，對於節奏感的練習會有幫助哦！點擊「NEXT」後，可看到下回的測試，由於我並沒有通過這個單元的標準，所以程式幫我降速了，從 75bpm 調降到 68bpm，看看能否更容易掌握節奏，當然也可以點入手動選定需要的節拍速度

第7步 如果想要練習其它的單元，可點擊左上角的按鈕回到單元列表，「V」的表示已通過，可再點入練習，「鎖頭」代表尚未解鎖的單元，無法練習免費版本每天只有 10 分鐘可練習，超過時間就會看到如右圖的提醒畫面，點擊「NO, THANKS」明天同一時間再回來吧！若想有無限制的練習時間，則可考慮付費版本