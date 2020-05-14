「開心方塊」可訓練邏輯推理的點陣拼圖遊戲（iPhone, Android）
點陣拼圖（Nonograms）是一種透過邏輯推理來進行的益智遊戲，了解它的玩法，就很容易玩上癮哦！而「開心方塊」就是此類型的遊戲，，
每張照片都是由許多小格子所組成，該在哪裡填入方塊則要透過側邊的數字來進行推理。單一的數字例如「5」，代表該行或該列需連續填入相鄰的 5 個方塊，若是兩個以上的數字組合，例如「1 3」則代表此行或此列中，需分別填入 1 個與 3 個連續方塊，而兩組方塊之間需留有 1 格以上的空格。依此規則，填入所有照片中需要的格子，將照片塗繪完成，就能知道照片裡所隱藏的內容了。
速度越快可獲得的星數越多，每次過關還可以獲得金幣獎勵哦！遊戲分為多種不同的場景主題，每個主題包含數小關，其 有部份黃金關卡就需要用金幣來解鎖。不過想拍照還得使用「底片」，所以無論是一般關卡還是黃金關卡都需要花費一張「底片」來進行遊戲，當「底片」用完就需待時間自動補回才能繼續挑戰唷！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：開心方塊 – 經典休閒益智遊戲
- 軟體語言：繁體中文,英文……等
- 開發人員：Brainbow Limited / Peaklabs
- 官方網站：https://www.peak.net/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：iPhone 版本、Android 版本
遊戲畫面：
在遊戲一開始會有可愛的前導動畫，機器人正在地球上某處記錄各種美麗的景色。如果不想看可點擊右下角的「跳過」直接進入。
遊戲的第一個主題場景是綠色丘陵，點擊「開始」即可進入第一個關卡。如果沒玩過此類遊戲的朋友，不用擔心，遊戲有很清楚的玩法教學，跟著做就能明白。
正確填入所有的格子就能知道照片的內容是什麼囉！過關可獲得金幣獎勵。
第二關會再更進一步說明不同的數字組合該怎麼進行塗繪。
當關卡不容易判斷時，可以使用右下角的按鈕切換為「X」模式，透過已知的格子來推理出不需要塗繪的格子，來幫助判斷剩下哪些格子需要塗繪。
完成主題裡的所有一般關卡後，就可以解鎖下一個主題，背後的場景也會跟著有不同的變化。
在一般關卡下方都會有一些黃金關卡，需花費金幣來解鎖，但若上方的「底片」用完，就需要等待時間補回，才能再進行挑戰哦！
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