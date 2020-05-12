Monk Mode 放鬆、冥想、工作三合一環境音隨選播放器（Android）
「Monk Mode」是一款環境音播放器，收錄包含下雨、雷雨、森林、風聲、水滴、營火、海灘、瀑布、風鈴以及粉紅噪音、布朗噪音……等 14 種不同的環境音效，可依需求手動選擇想要的音效，，
或程式也有提供放鬆、冥想與工作三種預設模式，依當下的使用需求來按下相應的按鈕，程式就會自動隨機搭配適合的音效，每次點擊都會產生不同的組合，每次使用都能保有新鮮的聽覺感受。
程式可離線使用並可於背景播放，但可惜的是沒有提供播放計時器，若想在睡前使用的話，可考慮搭配像「睡眠定時器」這類型的 App 來輔助使用，才可避免睡著後手機電量的消耗，有需要的朋友可參考看看。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Monk Mode
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Ace Chapman
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.0.3 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Monk Mode」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式後，可在上方看到有放鬆、僧侶（冥想）與工作三種模式的按鈕，依需求點擊，程式就會自動搭配適合的音效，每個音效下方都可以個別調整音量大小。
第2步 或者也可以直接手動點擊想要的音效，自行搭配專屬的音效組合。點擊右上角的「喇叭」可快速靜音，「迴旋箭頭」則可重設所有音效。
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