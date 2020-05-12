Stories by Freepik 免費下載可商用的情境插圖素材庫，可自訂顏色、加入多種動態效果！

「Stories by Freepik」是一個很不錯的免費插圖素材庫，提供包含商業、科技、教育、網路、工作、社交……等多樣化的情境主題，網站除了有提供主題標籤可使用外，，

也可透過關鍵字輕鬆搜尋找到需要的插圖。

而這個素材庫最大的特點在於它提供給使用者很大的自訂空間，例如你可以變換插圖的主要色系，以便讓插圖更融合於自己的設計當中，也可以選擇去除背景色塊或是隱藏部份的圖層，簡化讓插圖看起來更單純。

另外還可以加入各種的動態效果，像是淡入、拉近、左右滑入、上滑、下滑等，針對特定的部份可使用抖動、漂浮、跳動、旋轉等循環效果來加強印象，每個圖層都能分別設定不同的動態效果，並能巧妙的使用延遲時間，讓插圖以更活潑多元的方式呈現，適合運用在簡報、網頁等設計當中，用來增加更多視覺上的樂趣！

靜態插圖的部份可儲存為透明背景的 PNG 檔，也可存為 SVG 向量格式，圖片大小為 2000×2000。動態的部份則可選擇存為 GIF 或 MP4 影片檔，在儲存前可設定需要的背景色與尺寸大小，或者也能直接複製程式碼來使用哦！使用時需要標註來源，無論個人或商業用途皆可。

繼續閱讀

 

使用方式：

第1步 開啟網站後，可直接在上方的「搜尋欄」輸入關鍵字查找需要的情境插圖。

 

第2步 也可在左側邊欄拉至底部，用預設的主題標籤來篩選。

 

第3步 例如我想找與社交距離有關的插圖，就可以輸入「Social Distancing」來找到相關的插圖。

 

第4步 點入想要的插圖後，就可以在右側邊欄中自訂想要的顏色、是否要隱藏背景色塊或是去掉一些不需要的圖層物件。

 

第5步 設定好後，就可以在右下角選擇儲存為 SVG 或 PNG 檔。在右下角同樣可看到網站的 License 說明，使用時記得標註來源，點擊「More Info」可了解更多。

 

第6步 若想要加入動態效果，可在上方點入「Animate it!」。

 

第7步 在動態設定頁面中，可直接在插圖上點選想要設定的物件，或在左側選擇圖層，使用鍵盤的「Ctrl」可一次選擇多個圖層。接著在右側就可以設定想要的動態效果，還可加入緩和、子動態效果或是延遲時間。

 

第8步 再往下拉還可以加入「循環效果」的選項，但在為插圖加入動態效果的時候，要注意不要太貪心，不僅可能會造成視覺混亂的反效果，也可能會因為動態效果秒數過長（超過 6 秒）而有無法儲存的問題。

 

第9步 如果不知道該怎麼加入動態效果比較好，也可以點擊右上角的「Randomize!」讓程式為你隨機套用。編輯完成後，就可以點擊右下角的「Export」準備匯出圖檔。

 

第10步 在左半邊可直接複製程式碼使用，右半邊則可設定要儲存的模式、背景色與大小後，選擇儲存為 GIF 或 Video。

 

最後更新：05-12, 2020 下午 3:14

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板