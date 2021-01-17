就像真的一樣！Soundescape 移動情境式 3D 環境音播放器

在某個層面上來說「環境音」就像是魔法一般，透過耳朵聆聽各種不同的聲音，就彷彿親臨現場一樣，耳朵聽著海浪拍打的聲音，閉上眼睛就能想像自己正在海邊渡假；聽著蟲嗚鳥叫、樹葉隨風搖晃的沙沙聲，就像在森林裡漫步，享受著芬多精不知道你喜不喜歡偶爾這樣讓自己的大腦神遊一下呢？

在網路上可以找到許多的環境音播放器，大多的內容都是預錄好的，如果長時間聽下來，就可能會發現它的循環點，不過「Soundescape」就不一樣了，它是一款很特別的移動情境式 3D 環境音播放器。

其設定了多種不同的情境模式，像是海灘、爵士酒吧、高山湖泊、瀑布、共享辦公室、咖啡店……等，每一個情境除了背景基底的聲音外，還會穿插播放其它多種不同的環境音效，以咖啡店為例，就會加入關門聲、操作咖啡機的聲音、清洗杯具、翻書、敲打鍵盤或是有人走路的聲音

而且這些音效都不是按照規律的間隔時間來播放，每一個音效的播放時間都會不斷的變化，有時幾秒鐘就播放一次，有時可能隔個 5 分鐘才播一次，甚至還會創造不同的空間感，有時在左耳聽到，有時在右耳，或是聽起來就像在正前方、右後方等不同的位置，讓你就像真正待在現場一樣，如此的真實！

當然，也可以自訂其它喜歡的音效組合，比方說創造一個在森林裡的咖啡廳？只要你願意，就能戴上耳機到不同的地方去！無論是工作、唸書或只是單純想放空都很適用哦！

 

網頁畫面：

開啟網頁後，會提示使用者要戴上耳機，這樣才能更清楚的感受不同的聲音空間

 

往下滑動網頁就可以看到兩個按鈕，「Explore soundscapes」可以選擇一個預設的情境組合，「Start with empty」則是一切從零開始，自由創建想要的環境音情境

 

網站有準備一些不同的情境可以選擇，可直接挑選一個喜歡的

 

以咖啡店為例，下方的「Background audio」就是基底的環境音，上方的 12 個格子則會放入與咖啡店相關的環境音，包含關門、操作咖啡機、清洗杯具、走路、翻書等

當圖示亮起時就會播放該音效，暗下時則會停止，將滑鼠移到其上方就可以看到剩餘多少時間就會播放音效，每回播放的時長也不一定另外，音效存在的位置也會隨機變換，讓聲音產生不同的空間感哦！

 

若選擇自己從頭自訂，那麼就會獲得一個空白的播放器，點擊「+」就可以從選單中加入自己想要的各種環境音效與基底音效

 

如果想要移除音效，只需用滑鼠按住並拖曳至下方的「垃圾桶」丟掉即可

 

最後更新：01-17, 2021 下午 2:24

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