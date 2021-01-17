輸入文字就自動配圖！「Smigster」趣味圖文產生器

「Smigster」是一款簡單的圖文產生器，它的運作方式是先由使用者輸入一些簡單的單字或句子，然後程式就會自動找出與其相關的圖片，有時候結果會很符合語意，有時候則會有更多的笑果

輸入英文比較能找到相關的圖片，打中文也是可以找到圖，但感覺就像是隨便找一張圖，與文字並沒有太大的相關，不過還是可以試試，說不定也會有什麼有趣的事情發生唷！文字與圖片結合後，文字預設置於左上角，還可以視情境調整文字的對齊對置，可置中或置右。

這裡利用的圖片都來自於 Unsplash，所以可以放心的使用，沒有授權的問題無論是要上傳分享、製作迷因或只是無聊想找點樂子都沒問題，有興趣的朋友可以試試

網頁畫面：

開啟網頁後，在上方的文字框中輸入單字或句子，按下「ADD PHOTO」

就可以在下方看到組合後的文字圖，如果覺得不喜歡可重覆按下「ADD PHOTO」獲得其它的圖片組合

在圖片上方還可以調整文字的對齊方式最後點擊下方的「DOWNLOAD」即可將圖文字圖下載回來使用

輸入中文也可以獲得圖片，不過可能就沒英文這麼精準下方這張圖是按了「ADD PHOTO」五六七八次之後才找到比較有關係（？）的圖片，大部份都是風景照或是物品照居多

最後來看看一些不錯的組圖吧！You’re The Best 這張搭配狗狗炙熱的眼睛是不是很適合呢？

You’re right 搭配健身中的美女，好像也很合理的樣子！當然，另一張車子往右邊開去的圖片，也沒有不對啦～wwwwww