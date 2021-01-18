「茱恩的奇妙旅程」充滿懸疑的偵探尋物解謎遊戲（iPhone, Android）

「茱恩的奇妙旅程」是一款在畫面、玩法、配樂上都具有一定水準的尋物解謎遊戲，整個故事從 1920 年代所發生的一樁懸疑命案開始，玩家所扮演的是命案中女主角的妹妹茱恩，，

收到姐姐被姐夫殺害的消息，就起身前往紐約的姐姐家，除了要負起照顧外甥女的責任外，同時也想搞清楚到底發生了什麼事，於是就當起了偵探，一步步解開這耐人尋味的謎團。

遊戲以尋物為主，在尋物的過程中將可以收集到各種的線索，並會逐步推進故事的發展，完成關卡累積能量取得星星將可以拿到寶盒，獲得金幣或是其它的道具。而除了尋物之外，遊戲還有一個部份就是裝飾宅邸外圍的庭園區塊，使用金幣購買各式各樣的庭園裝飾將可以獲得「花朵」，而這個「花朵」就是玩家升等的主要依據，透過升等才可解鎖更多的場景唷！

在場景關卡中藏有許多的物件，依照指示將它們全部都找出來就能過關，如果可以迅速的一個又一個接連找出，就可以獲得加乘的分數，在遊戲中可免費使用提示，整體來說尋物的難度並不算高，不追求高分的話，慢慢找也是可以的。下載遊戲後，預設會顯示繁體中文，如果想要邊玩邊加強英文的話，也可以考慮到遊戲設定中更改為英文介面，這樣在尋物時就可以順便學習更多的單字了，喜歡尋物遊戲的朋友不要錯過了哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 茱恩的奇妙旅程：尋物解謎

茱恩的奇妙旅程：尋物解謎 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Wooga

Wooga 官方網站： https://www.wooga.com/

https://www.wooga.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲可選擇連結 Facebook 帳號，連結後即可跨裝置玩、保存遊戲進度，還可與好友一起拼排名哦！

遊戲一開始會有前導故事，接著就會引導玩家進入尋物遊戲。

遊戲場景的畫面都非常的精緻，在尋物時，下方會顯示要尋找的物件，在畫面中將它們一一找出來即可過關。

關卡結束時，若有找到線索，就會像下圖這樣展示出來，並會推動一些劇情發展。

過關時若能量集滿星數就可以獲得寶盒。

除了尋物外，裝飾庭園也是任務之一，添加新的裝飾就可以收集「花朵」。

新增的裝飾都需要時間來建造，等待建造完成就可以獲得「花朵」了。

當所收集的「花朵」數量足夠時，玩家就會升等，並解鎖新的場景。

場景關卡數量相當的多，每一個場景基本上都有兩個線索需要尋找，全都找出來才可以進入下一個場景。

如果在遊戲中找不到的東西，可以點擊右下角的「電燈泡」立即取得提示。

或者也可以用兩指斜拉將場景拉近，此時只有在畫面中的物件會顯示顏色，其它則會反灰，這也算是提示的一種哦！

遊戲中還有許多的細節，在這邊就不一一列出了，有興趣的朋友可以一起來玩玩看唷！