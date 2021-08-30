「Double-click to…」雙擊即可關閉分頁／開新分頁／回到頂端！超方便的瀏覽器擴充功能

使用 Google Chorme 瀏覽器，若想要關閉某個分頁，只要點擊該頁籤上的「x」即可，，

不過雖然按一下就可以關閉，但要對準那個小小的「x」實在有點麻煩，按個兩三次才成功關閉分頁也是常有的事。

如果你厭倦了考驗使用滑鼠的精準度，可以考慮安裝「Double-click to…」這個簡單又實用的擴充功能。從它的名稱就可以知道，它是透過「雙擊」滑鼠左鍵來執行動作的工具，共有三種動作可以選擇，分別是回到網頁頂端、開啟新分頁以及關閉目前分頁。

下載安裝後，就可以直接指定動作，之後想要關閉分頁時，只要在網頁任一處雙擊，就能輕鬆的關閉，不需要再移動鼠標去對準頁籤上的「x」，超迅速的！有需要的朋友快一起來試試吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Double-click to…

Double-click to… 軟體版本： 0.7

0.7 軟體語言： 英文,德文

英文,德文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 12.29KiB

12.29KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。





第2步 安裝後，就會自動開啟設定畫面，點擊下拉選單就可以選擇雙擊後要執行的動作囉！選擇後，按下「Save」即可保存設定。





第3步 以往都必須要對準頁籤上的「x」才能關閉分頁，安裝並完成「Double-click to…」的設定後，只要在網頁的任一處雙擊，就能快速關閉分頁了！點在連結上也沒關係，想關閉就能立即關閉！