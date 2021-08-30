Jewelry Maker 結合寶石填色的 bling bling 祖瑪遊戲

       

玩著色或是填色遊戲都可以達到紓壓的效果，但是單純的著色、填色對你來說是不是少了一點趣味的元素呢？這款「Jewelry Maker」就將填色遊戲結合祖瑪（Zuma）遊戲，提升了整個遊戲的挑戰性與樂趣性！

在遊戲中設計了許多的寶石貼畫，，

不過在幫這些畫貼上寶石之前，得先進行祖瑪遊戲收集足夠的寶石，如果不知道什麼是祖瑪遊戲的話，那麼說「青蛙吐珠」或「蟾蜍吐珠」總有點印象了吧？

這類遊戲難度不算太高，只是要跟時間賽跑，珠子們會從起點開始一連串的滾出來，必須發射珠子射擊路徑上的同色珠子，超過 3 個同色的珠子併在一起就能消除，而在這款遊戲中，玩家的目的不在於消除所有的珠子，而是要將排列在寶石旁邊的珠子消除，才能收集寶石。

每個關卡都有必須收集到的寶石數量，集滿才可過關，累積足夠的寶石就能進行填色遊戲，完成一幅幅閃亮又美麗的寶石貼畫。想要紓壓的朋友也不用太擔心，遊戲只是多了一些變化，玩起來還是很輕鬆的唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Jewelry Maker
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：JackJonesGame
  • 官方網站：http://redzuma.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Jewelry Maker」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    遊戲畫面：

    初次玩，先跟著小手一起了解玩法。點擊畫框中間的按鈕，先學習寶石填色的玩法。



    在圖畫上滑動就能將寶石貼上。



    貼完一種寶石，就會再換下一種，都只需要利用手指滑動就能輕鬆填入，全部貼完就完成囉！



    接著，需要進行祖碼遊戲來獲得更多的寶石。點擊畫框下方的關卡按鈕，就能進入挑戰。



    祖碼遊戲會從綠色的起點開始跑出一串的珠子，射擊同色的珠子，超過 3 個以上即可消除，消除時就能收集旁邊的寶石囉！在中間的發射器旁會顯示下一顆珠子的顏色，點擊發射器就能立即換下一顆。



    每個關卡都有要求的寶石數量（左上角），收集足夠的寶石即可過關。



    不過一關所累積的寶石可是不夠用的，得繼續的努力收集，才可以完成一幅寶石貼畫哦！



    祖碼遊戲的部份，還有許多不同的關卡變化，新的元素出現時，遊戲都會做特別的說明。



    填色的時候，如果圖畫太小，可使用兩指斜拉放大，就可以更容易將寶石貼上去囉！

    最後更新：08-30, 2021 上午 11:02

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