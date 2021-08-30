My Stock Photos 近 1,300 張高品質照片，CCO 授權免費下載！

「My Stock Photos」是一個免費的線上圖庫，所有的照片皆由站長與其團隊在旅行或生活中所拍攝記錄的，所以不會在其它的免費圖庫中發現相同的圖片素材，，

可以說絕對是獨一無二！

目前網站已收錄近 1,300 多張的照片，解析度都蠻不錯的，圖片的類型主要分為人物、建築、動物、花以及風景這五大分類，另外還有一些小分類，像是商業、工業、時尚、藝術、夜晚、自然……等，或著也可直接使用關鍵字來查找需要的內容素材。

所有的照片皆為 CC0 授權，可以完全免費的使用任何合法的範圍，個人或是商業用途皆可，無需另外取得拍攝者的許可或是標註來源，也不用登入或註冊帳號，直接就能下載使用囉！

網站名稱：My Stock Photos 網站網址：https://mystock.themeisle.com/

網頁畫面：

開啟網頁後，可使用關鍵字來查找圖片素材，點擊右側的下拉選單，還可以切換要查找的圖片分類。





往下拉一些也可以直接使用大分類來篩選圖片，再往下就是圖片的綜合列表。





在網頁最下方，另外還有列出一些小分類可以使用，右側則有一些授權的相關說明。





打開喜歡的圖片後，再點擊右側的「Download」，圖片就會在新分頁中開啟。





再使用滑鼠右鍵，選擇「另存圖片」即可將其保存下來使用。