PxHere 百萬圖庫免費下載，全部 CC0 授權、可商用、免標註來源！

「PxHere」是一個相當優質的圖庫網站，目前已收錄有超過百萬張的圖量，以照片素材為主，，

雖然沒有特別做出分類，不過可以使用關鍵字來快速搜尋需要的素材內容，或者也可以從最新圖片、熱門圖片列表中，看看有哪些新圖上架、最受歡迎的圖片素材又是哪一些。

當然如果只是想隨性的逛逛，也可以試試網站上的「隨機」按鈕，它就會從龐大的圖庫當中，為你隨機挖出近 5 萬張的圖片，也許你的創作靈感就藏在其中哦！而無論使用哪一種方式，在圖片列表上方都可以再使用圖像方向、尺寸或是主色系來做進一步的篩選，幫助你找到更符合需求的素材。

在網站中，所有的圖片都是免費的，採用 CC0 採權，個人或是商業用途皆可，可自由的編輯、修改且無須標註來源，除了可下載到原圖大小外，還有提供多種不同大小的尺寸可以選擇下載，不過在下載圖片之前是需要先進行註冊的，可選擇使用 Email 或是 Facebook 帳號註冊，登入後就能暢行無阻了。

網頁畫面：

在網站上，直接使用關鍵字來搜尋圖片，或是在左側可點入「熱門圖片」、「最新圖片」查看相關的列表，也可以點擊「隨機」讓網站給你一點驚喜。





而無論使用哪一種方式查找圖片，在圖片列表上方都可以再使用圖像方向、尺寸或是主色系來做篩選。









點入想要下載的圖片後，在右側就可以看到所提供的多種圖片尺寸，當然也可以下載原圖。





不過要下載圖片之前，必須先行註冊登入。按下「OK」後，就會引導到登入畫面，可使用 Email 或 Facebook 帳號註冊唷！









登入後，再點擊需要的圖片尺寸，就可以將圖片素材保存到電腦中，雖然無須標註來源，但若想表達支持，還是可以附上圖片網址，讓更多人知道這個網站，下方也有其它標註的方式可以直接複製取用。