PxHere 百萬圖庫免費下載，全部 CC0 授權、可商用、免標註來源！

       

「PxHere」是一個相當優質的圖庫網站，目前已收錄有超過百萬張的圖量，以照片素材為主，，

雖然沒有特別做出分類，不過可以使用關鍵字來快速搜尋需要的素材內容，或者也可以從最新圖片、熱門圖片列表中，看看有哪些新圖上架、最受歡迎的圖片素材又是哪一些。

當然如果只是想隨性的逛逛，也可以試試網站上的「隨機」按鈕，它就會從龐大的圖庫當中，為你隨機挖出近 5 萬張的圖片，也許你的創作靈感就藏在其中哦！而無論使用哪一種方式，在圖片列表上方都可以再使用圖像方向、尺寸或是主色系來做進一步的篩選，幫助你找到更符合需求的素材。

在網站中，所有的圖片都是免費的，採用 CC0 採權，個人或是商業用途皆可，可自由的編輯、修改且無須標註來源，除了可下載到原圖大小外，還有提供多種不同大小的尺寸可以選擇下載，不過在下載圖片之前是需要先進行註冊的，可選擇使用 Email 或是 Facebook 帳號註冊，登入後就能暢行無阻了。

 
  • 網站名稱：PxHere
  • 網站網址：https://pxhere.com/zh/
    •  

    網頁畫面：

    在網站上，直接使用關鍵字來搜尋圖片，或是在左側可點入「熱門圖片」、「最新圖片」查看相關的列表，也可以點擊「隨機」讓網站給你一點驚喜。



    而無論使用哪一種方式查找圖片，在圖片列表上方都可以再使用圖像方向、尺寸或是主色系來做篩選。



    點入想要下載的圖片後，在右側就可以看到所提供的多種圖片尺寸，當然也可以下載原圖。



    不過要下載圖片之前，必須先行註冊登入。按下「OK」後，就會引導到登入畫面，可使用 Email 或 Facebook 帳號註冊唷！



    登入後，再點擊需要的圖片尺寸，就可以將圖片素材保存到電腦中，雖然無須標註來源，但若想表達支持，還是可以附上圖片網址，讓更多人知道這個網站，下方也有其它標註的方式可以直接複製取用。

    最後更新：08-17, 2021 下午 2:51

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。